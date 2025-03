Pays-Bas : un cambrioleur se rend neuf ans après son crime, rattrapé par les remords

Pendant près de neuf ans, il avait échappé aux autorités. Mais rongé par la culpabilité, un homme de 28 ans s’est récemment présenté de son plein gré à la police néerlandaise pour avouer un cambriolage commis en 2016. Un geste qui surprend autant qu’il interroge sur les suites judiciaires qu’il pourrait encourir.

Le 18 janvier 2016, une station-service de la Bellamystraat, à Terneuzen, avait été cambriolée. L’auteur du vol, qui avait dérobé quelques centaines d’euros, n’avait jamais été identifié, malgré une description détaillée fournie par l’employé présent ce soir-là. L’enquête, faute de pistes exploitables, avait fini par être abandonnée.

Ce n’est que récemment que l’affaire a ressurgi d’elle-même, lorsque l’homme, installé depuis des années à Arnhem, à plus de 200 kilomètres de Terneuzen, a décidé de se rendre. D’après la police locale, il aurait été pris de remords et souhaitait mettre un terme à son sentiment de culpabilité.

Lors de sa déposition, l’homme a non seulement reconnu les faits, mais a également exprimé ses regrets et assuré vouloir rembourser la somme volée à la victime. Un geste rare qui témoigne de son souhait de réparer son erreur. Reste à savoir si cette confession tardive lui permettra d’éviter une condamnation. La police a rouvert le dossier et transmis les nouveaux éléments au ministère public. C’est désormais au procureur de décider si des poursuites seront engagées contre lui.