Pauvreté en France : ce que révèle la dernière étude de l’Insee

L’Insee vient de publier un rapport dressant un état des lieux précis de la pauvreté en France. Basée sur les données des années 2022 et 2023, cette étude s’appuie sur trois indicateurs complémentaires pour évaluer une réalité complexe et multiforme qui touche une part significative de la population.

Trois approches pour mesurer la pauvreté

Premier constat : selon le critère monétaire classique, qui considère les revenus, 15 % des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Cette méthode reste la plus connue et la plus utilisée pour chiffrer la pauvreté. Mais l’Insee souligne qu’elle ne suffit pas à cerner toutes les dimensions du phénomène. Une deuxième approche, dite de la privation matérielle et sociale, évalue les conditions de vie concrètes. Elle révèle que 14 % de la population n’a pas les moyens de se chauffer correctement, de remplacer un meuble usé ou de faire face à une dépense imprévue. Enfin, une troisième approche, plus subjective, repose sur le ressenti : 22 % des personnes interrogées estiment être en difficulté financière à la fin du mois. Seules 4 % des personnes cumulent les trois formes de pauvreté. Mais 10 % en subissent deux et 18 % en vivent au moins une.

Des populations particulièrement vulnérables

L’étude éclaire aussi les profils les plus exposés. Ainsi, 23 % des artisans et agriculteurs sont en situation de pauvreté monétaire, tandis que 17 % des propriétaires accédants disent avoir des difficultés financières sans pour autant être considérés comme pauvres selon le seuil de revenu. Les enfants, les familles monoparentales ou nombreuses, les chômeurs, les locataires et les habitants des zones urbaines apparaissent systématiquement comme les plus vulnérables, quel que soit l’indicateur retenu. Avec cette triple lecture, l’Insee affine la compréhension des mécanismes de la pauvreté en France, soulignant l’importance d’adapter les politiques publiques à la diversité des situations vécues.