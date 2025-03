Patti Smith revient à la Fête de l’Humanité pour un concert événement

Icône de la scène musicale des années 1970, Patti Smith retrouvera le public de la Fête de l’Humanité, treize ans après y avoir livré une prestation inoubliable. Figure majeure du rock contestataire et militante de longue date pour les droits humains et la cause climatique, la chanteuse américaine de 78 ans a répondu à l’appel de cette 90e édition, qui se déroulera du 12 au 14 septembre 2025, sur la Base 217 du Plessis-Pâté, en Essonne. Entourée de son quartet – avec Tony Shanahan à la basse et aux claviers, Seb Rochford à la batterie, et son fils Jackson Smith à la guitare – elle s’apprête à faire vibrer à nouveau ce festival à l’ADN politique fort. Malgré un malaise sur scène en janvier à São Paulo, l’artiste continue de se produire régulièrement et prévoit également deux concerts à l’Olympia en octobre.

Une programmation mêlant musique actuelle et engagement militant

La présence de Patti Smith s’inscrit dans une programmation qui reflète l’esprit engagé du festival. Placée « sous le signe de la paix », cette 90e édition réunira également des artistes aux univers variés comme Eddy de Pretto, Hoshi, Aliocha Schneider, la fanfare techno Meute, Adé, ou encore le rappeur Fianso. Ce dernier, désormais plus actif au cinéma, effectuera là un retour ponctuel sur scène.

La Fête de l’Humanité, organisée par le journal L’Humanité historiquement lié au Parti communiste français, dépasse largement le cadre d’un simple festival musical. Chaque année, elle rassemble des centaines de milliers de festivaliers autour de concerts, mais aussi de débats d’idées, de rencontres politiques et d’événements culturels. En 2024, elle avait accueilli environ 450 000 personnes. L’annonce du retour de Patti Smith promet de faire de cette édition 2025 un moment fort, à la croisée de l’art, de la mémoire militante et de la ferveur collective.