Patti Smith célèbre les 50 ans de Horses avec une tournée européenne et deux concerts à Paris

Patti Smith s’apprête à célébrer un anniversaire emblématique : celui des 50 ans de Horses, son premier album culte. Pour l’occasion, la légende du punk-rock entamera une tournée qui fera étape dans plusieurs grandes villes européennes, dont Paris, où elle se produira à l’Olympia les 20 et 21 octobre 2025. Les billets seront disponibles à partir du 13 février.

Sorti en 1975 et produit par John Cale, Horses est considéré comme une pierre angulaire du punk et a marqué plusieurs générations. L’album, inscrit au Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès américain et récompensé par un Grammy Hall of Fame Award, continue d’inspirer des artistes du monde entier. Pour interpréter cet opus en intégralité, Patti Smith sera entourée de ses musiciens de longue date : Lenny Kaye à la guitare, Jay Dee Daugherty à la batterie, ainsi que Tony Shanahan et Jackson Smith.

Avant cette tournée européenne, un concert hommage sera organisé en son honneur au Carnegie Hall de New York le 26 mars, réunissant plusieurs figures du rock comme Michael Stipe, Kim Gordon et Ben Harper. Malgré un malaise sur scène en janvier dernier, Patti Smith, aujourd’hui âgée de 78 ans, semble plus que jamais prête à retrouver son public et à faire résonner les morceaux qui ont marqué l’histoire du rock. Après ses dates européennes, elle poursuivra sa tournée aux États-Unis, avec des concerts prévus à New York, Los Angeles ou encore Chicago.