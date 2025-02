Pascal Praud: «Patrick Cohen récupère la mort d’une enfant de 11 ans pour attaquer CNews.»

Ce matin sur CNews, Pascal Praud a réagi aux propos de Patrick Cohen. La veille, sur France Inter, ce dernier avait vivement critiqué la chaîne d’information et son animateur, affirmant que Pascal Praud avait fait de Louise “l’emblème d’une France à feu et à sang” et ajoutant que “la France était aussi un pays qui regardait Pascal Praud et qui avait peur”.

Face à ces accusations, Pascal Praud n’a pas tardé à répliquer en ouverture de son émission L’Heure des Pros : “Pour Monsieur Patrick Cohen, le problème en France n’est pas la mort de Louise, ni celle d’Elias, ni le narcotrafic, ni l’insécurité, ni les homicides. Non, pour Monsieur Patrick Cohen, le problème, c’est CNews qui instrumentaliserait ces faits de société et donnerait une image déformée de la France. Une enfant de 11 ans trouve la mort et lui, il parle de CNews.”

Pascal Praud a également souligné que le débat sur l’insécurité dépasse largement le cadre de sa chaîne : “Beaucoup de Français, d’hommes politiques, de journalistes et de citoyens partagent le même constat sur l’ensauvagement dans l’espace public. CNews ou Europe 1 ne font que relayer cette réalité. La plupart font peu ou prou la même analyse, sauf Monsieur Patrick Cohen, qui récupère la mort d’une enfant pour attaquer CNews et révèle ainsi une âme grise, que l’aigreur et le ressentiment ont égarée sans doute.”