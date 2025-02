Pascal Obispo chante son attachement à la France avec Notre Dame et la France

Pascal Obispo revient sur le devant de la scène avec Notre Dame et la France, un single empreint d’hommage et de gratitude envers le pays qui l’a vu grandir. Ce morceau, dévoilé en prélude à son prochain double album Héritages, attendu pour le 24 octobre, évoque les figures emblématiques de la culture française, de Victor Hugo à Claude Sautet. Le chanteur, qui célèbre plus de trois décennies de carrière, affirme ainsi son attachement à l’histoire et au patrimoine artistique français. Pour lui, ce titre est une façon de remercier la nation qui lui a permis d’exister en tant qu’artiste, lui, le petit-fils d’immigrés basques chassés par le régime franquiste.

Avec Héritages, Pascal Obispo s’inscrit dans une démarche de transmission et de réflexion sur son parcours. Ayant largement marqué la chanson française avec des titres devenus incontournables, il ne cesse d’explorer de nouvelles manières de créer et de partager sa musique. Depuis la création de son application Obispo All Access, il s’est affranchi des circuits traditionnels de l’industrie musicale, produisant plus de 80 albums en toute indépendance. Cependant, l’artiste, qui a récemment fêté ses 60 ans, confie ressentir une évolution dans sa carrière et dans sa manière d’aborder la scène. Moins enclin aux performances physiques intenses qui l’ont caractérisé, il envisage l’avenir avec une envie de simplicité, privilégiant les projets artistiques qui ont du sens pour lui.

En attendant la sortie de l’album, Notre Dame et la France s’impose comme une déclaration d’amour à la culture française et à ses illustres figures. À travers ce morceau, Pascal Obispo célèbre un héritage commun et invite son public à se replonger dans ce qui fait la richesse de la nation. Alors que l’artiste continue de tracer son chemin loin des sentiers battus, il prouve une fois de plus que son inspiration est toujours aussi vive, portée par une sincérité et une fidélité indéfectibles à son art.