Chypre récupère sept corps après le chavirement d’un bateau de migrants parti de Syrie

Les autorités chypriotes ont récupéré les corps d’au moins 7 personnes au large des côtes du pays, hier lundi, lors d’une opération de recherche et de sauvetage après le chavirement d’un bateau transportant des migrants.



La télévision chypriote officielle a indiqué qu’un nombre indéterminé de personnes étaient portées disparues et que les autorités avaient réussi à sauver deux personnes vivantes des eaux internationales, à environ 55 kilomètres au sud-est de l’île.



D’autres rapports ont indiqué que le bateau, repéré en plein midi lundi, serait parti de Tartous en Syrie, avec environ 20 personnes à bord.



Le Centre de coordination des recherches et des secours chypriote a déclaré qu’une opération de sauvetage était en cours dans la région, sans mentionner le nombre de victimes.



Le ministre de la Justice chypriote, Marios Hartziotis, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Il y a un état d’alerte élevé pour la police des ports, et l’incident d’aujourd’hui ainsi que la découverte du premier survivant sont survenus par pur hasard. »



L’organisation « Alarm Phone », un groupe d’aide aux migrants, a déclaré dimanche que les proches des victimes l’avaient contactée samedi soir, fournissant les coordonnées du dernier emplacement connu des personnes à bord d’un bateau en détresse. L’organisation a ajouté que le dernier emplacement connu correspondait à celui du naufrage du bateau.



Dans sa publication sur la plateforme X dimanche (16 mars), l’organisation a indiqué avoir transmis les informations aux autorités chypriotes, qui ont déclaré enquêter sur le rapport.



L’île de Chypre, membre de l’Union européenne, est située à environ 100 milles nautiques à l’ouest du Liban et de la Syrie. Début de l’année dernière, elle a suspendu l’examen des demandes d’asile déposées par des Syriens, après une augmentation du nombre de personnes arrivant à bord de petits bateaux.