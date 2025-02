Paris mise sur de nouveaux feux tricolores pour inciter les cyclistes à s’arrêter

Les feux rouges grillés par les cyclistes sont une source de tension fréquente entre usagers de la route. Pour renforcer la sécurité et favoriser une meilleure cohabitation, Paris va déployer de nouveaux feux tricolores dédiés aux vélos d’ici la fin de l’année.

Un nouveau type de feu vélo a été installé dans une rue parisienne. Il comporte deux signaux lumineux distincts :

Un feu classique, à hauteur des cyclistes,

Un feu plus grand et plus haut, appelé « grand feu vélo », plus visible de loin et censé inciter les cyclistes à anticiper leur arrêt.

Ce dispositif, testé depuis quelques années dans d’autres villes françaises comme Dunkerque, Perpignan et Strasbourg, devrait voir 80 nouveaux exemplaires installés dans la capitale d’ici fin 2025.

Si la mairie de Paris espère que cette innovation encouragera les cyclistes à respecter les règles, certaines associations restent sceptiques. Fabien Masson, président de l’Association CADR67, souligne que la multiplication des panneaux et feux pourrait nuire à la lisibilité de la signalisation.

Quoi qu’il en soit, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de sécuriser le partage de l’espace urbain entre vélos, piétons et automobilistes, alors que Paris poursuit sa transformation vers une ville de plus en plus cyclable.