Paris, deuxième ville d’Europe aux senteurs les plus agréables

Une surprise ? Pas tant que ça ! Paris vient d’être désignée comme la deuxième ville d’Europe offrant l’expérience olfactive la plus plaisante, selon une récente étude menée par Haypp et relayée par CNEWS. Un classement qui peut étonner au premier abord, tant la capitale française est souvent critiquée pour son hygiène urbaine. Pourtant, en croisant plusieurs indicateurs comme l’indice de performance environnementale (EPI) et le nombre d’établissements liés aux plaisirs olfactifs (boulangeries, parfumeries, magasins de fleurs, boutiques de bougies), la Ville Lumière s’impose derrière Athènes et devant Zurich. Elle obtient une note impressionnante de 8,15 sur 10, notamment grâce à ses nombreuses boulangeries et parfumeries.

Un parfum de café et de viennoiseries dans les rues parisiennes

Ce classement s’explique en grande partie par le patrimoine gastronomique et olfactif de Paris. Avec 11,4 boulangeries pour 10 km², la capitale française est un véritable temple des senteurs gourmandes, où le parfum du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes berce le quotidien des habitants et visiteurs. Ajoutons à cela une tradition du parfum bien ancrée dans la culture parisienne, avec 11,62 parfumeries pour 10 km², confirmant l’image de la ville comme un épicentre du luxe et de la sensorialité.

Une reconnaissance qui a du flair

Si Paris se distingue dans ce classement, c’est aussi grâce à son art de vivre, où l’odorat joue un rôle clé. De la place Vendôme aux marchés en plein air, des jardins fleuris aux pâtisseries de renom, la capitale française est une véritable symphonie olfactive qui séduit autant qu’elle émerveille. Avec un indice EPI de 62,5, elle surpasse même Athènes sur le plan environnemental, bien que la ville grecque décroche la première place. Le top 10 des villes les plus agréables à respirer inclut également Dublin, Luxembourg, Nicosie, Copenhague, Bucarest, La Valette et Amsterdam.