Paris 2024 : un fiasco économique pour les restaurateurs qui réclament des indemnisations

Malgré le succès populaire et médiatique des Jeux Olympiques de Paris, plusieurs fédérations professionnelles tirent un bilan amer de l’impact sur l’économie locale. Elles demandent que l’excédent budgétaire du Comité d’organisation des Jeux (Cojo) soit redistribué.

Une commission d’indemnisation… introuvable

Pour les restaurateurs parisiens, cafés et bistrots de quartier, les Jeux Olympiques n’ont pas été synonymes de fête. Au contraire : « Les chiffres d’affaires se sont effondrés, mettant de nombreux professionnels dans une situation précaire », écrivent les branches régionales de plusieurs fédérations professionnelles dans un communiqué commun. Ces fédérations, qui représentent une large part du secteur de l’hôtellerie-restauration en Île-de-France, fustigent l’inaction de la commission d’indemnisation censée compenser les pertes liées aux JO. Une commission annoncée en juin 2024… mais dont elles doutent même de l’existence.

Les fédérations demandent aux pouvoirs publics de « rendre des comptes », et proposent une mesure concrète : utiliser l’excédent budgétaire de 26,8 millions d’euros dégagé par le Comité d’organisation des Jeux (Cojo) pour indemniser les professionnels impactés. Un excédent dû notamment au succès de la billetterie. Officiellement, cette somme est destinée à alimenter les caisses du mouvement sportif français, du CNOSF et du CIO. Mais les professionnels du secteur estiment que leur contribution indirecte à la réussite de l’événement justifie une compensation. Et concluent, non sans ironie : « Nous sommes à la disposition de la commission pour évoquer ce sujet… et avoir une preuve de son existence. »