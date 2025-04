Papa John’s International élargit son partenariat avec Google Cloud pour améliorer l’expérience de commande de pizza

Papa John’s International a annoncé l’élargissement de son partenariat avec Google Cloud afin d’améliorer l’expérience de commande de pizza. L’entreprise compte exploiter les données des clients et leurs habitudes d’achat pour offrir une expérience plus personnalisée, marquant ainsi une nouvelle étape dans la course effrénée du secteur de la restauration rapide vers l’adoption de l’intelligence artificielle.

Ce projet ambitieux inclut notamment l’amélioration des notifications instantanées sur mobile avec des suggestions basées sur les commandes passées, le développement de courriels marketing, et le renforcement des programmes de fidélité, selon CNN.

L’entreprise prévoit également de lancer un nouveau chatbot en ligne, ainsi que la possibilité de passer commande via des assistants virtuels, illustrant une tendance générale dans le secteur de la restauration à tirer parti de l’IA pour augmenter les ventes, améliorer les services et simplifier les opérations.

Dans ce contexte, Kevin Vasconi, directeur du numérique chez Papa John’s, a déclaré : « Les avancées technologiques actuelles nous permettent de faire des choses qui étaient impossibles il y a trois ou quatre ans, que ce soit en matière d’expansion, de sécurité ou même de coût. »

Cette transformation numérique intervient à un moment où l’entreprise reconnaît avoir pris du retard par rapport à ses concurrents dans ce domaine, mais elle estime que le moment est propice pour combler rapidement l’écart et retrouver sa position de leader technologique.

L’ambition de Papa John’s ne se limite pas à améliorer l’expérience de commande : la société prévoit également d’utiliser l’IA pour optimiser les opérations dans ses succursales, notamment la planification des itinéraires de livraison et la gestion des stocks de manière plus efficace.

4o