Insolite – Les faux pas vestimentaires dans l’entourage proche de Trump

Lors de la fameuse altercation verbale à la Maison-Blanche entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump et son vice-président JD Vance, ce dernier a qualifié le dirigeant ukrainien de « manquant de respect », incité par un journaliste qui avait sarcastiquement demandé pourquoi Zelensky ne portait pas de costume.



Zelensky avait alors répondu qu’il porterait « un uniforme » lorsque la guerre serait terminée.



En réponse, un commentaire est rapidement apparu sur les réseaux sociaux affirmant que les vrais leaders en temps de guerre ne portent pas de costumes, mais des vêtements adaptés à la situation.



Un article du Telegraph a abordé les règles de la mode des costumes et comment cela était devenu un point de discorde au sein du cercle rapproché du poste le plus puissant du monde, pendant une crise mondiale.



Le sujet des vêtements a fait son retour cette semaine, lorsque Elon Musk, bras droit de Trump, est apparu soudainement à la Maison-Blanche portant une veste de costume (bien que sous un t-shirt portant l’inscription « tech support »), après des mois où il portait des t-shirts et des baskets de SpaceX.



Selon le journal, la façon dont les politiciens choisissent de se présenter à travers leurs vêtements a un impact profond et significatif sur la manière dont ils sont perçus et l’image qu’ils projettent.



Par exemple, l’ancien président américain Joe Biden, en homme « ordinaire », insistait pour retrousser ses manches de chemise, tandis que l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton préférait porter des tailleurs pantalons pour transmettre un message de féminité forte et soigneusement choisi.



Étonnamment, selon le journal, en seulement quelques mois, le style vestimentaire est devenu une caractéristique de l’administration Trump. Et malgré toutes ces apparences masculines, les casquettes de baseball rouges ne sont pas seulement ce que les partisans de « Rendre l’Amérique à nouveau grande » privilégient quand il s’agit de mode.



Une évolution étrange du style de Musk L’ascension du milliardaire dans les coulisses de l’administration Trump a été l’un des développements les plus étranges et inquiétants ces derniers mois, et ce, notamment par la façon dont il choisit de se présenter sur la scène mondiale.



Musk, attaché aux valeurs de sa famille au point d’être père d’au moins quatorze enfants issus de quatre femmes, est loin de l’image que les principaux partisans de la campagne « Rendre l’Amérique grande à nouveau » essaient généralement de projeter avec leurs costumes traditionnels et leurs cravates rouges.



Musk a créé la surprise cette semaine en apparaissant à la Maison-Blanche vêtu d’une veste de costume, bien que sous celle-ci il portait un t-shirt, un geste qui, selon des rumeurs, refléterait des critiques concernant son attitude détendue sur son apparence. Il a même assisté à un événement la semaine dernière avec la première dame Melania Trump, portant un costume classique avec une chemise et une cravate.



Musk, un pionnier technologique, n’a jamais été un expert en mode, ce qui rend cette décision d’autant plus frappante. Cela montre-t-il qu’il s’incline enfin devant les tendances de la mode ?



Le pantalon serré de Vance Il semble que Vance, qui n’hésite pas à donner son avis sur la façon dont les gens devraient s’habiller, soit un peu comme quelqu’un qui jette des pierres tout en ayant une maison en verre.



Pendant la campagne électorale, Vance a suscité des comparaisons sévères en se comparant à la célèbre série Entourage, connue pour ses costumes élégants sur fond de Los Angeles étincelant. Il se considère clairement comme un homme de la ville qui croit au slogan « Rendre l’Amérique grande à nouveau ».



Cependant, une moquerie a récemment circulé sur Internet, affirmant que le pantalon officiel de Vance lors d’un événement récent était tellement serré et court qu’il s’arrêtait au milieu de ses mollets.



L’un des moments les plus surréalistes de la campagne électorale américaine – une rumeur qui suit toujours Vance – est qu’il porte du maquillage pour les yeux. La femme du vice-président a dû intervenir pour affirmer que ses yeux étaient « tout à fait naturels », mais malgré cela, le débat sur ses yeux sombres a ressurgi cette semaine lors d’une réunion avec le président irlandais.



Le ministre de la Défense et son costume frappant Le mouvement « Rendre l’Amérique grande à nouveau » a trouvé la lumière sous un angle particulier le mois dernier, lorsque le nouveau ministre de la Défense, Pete Hegseth, est apparu à une réunion de l’OTAN à Bruxelles portant un costume bleu vif, le qualifiant de choix « Amérique d’abord ». Il l’a assorti d’un mouchoir de poche orné d’étoiles et de rayures (le drapeau américain) et de chaussures anciennes de couleur brune. Ce costume se distinguait nettement parmi les autres leaders qui portaient des costumes noirs ou bleu marine, bien qu’il ne soit pas le plus élégant ou raffiné. Comme l’a souligné Esquire, ce look envoyait, de manière involontaire, une conclusion visuelle comparée à celle d’un enfant portant des vêtements flashy parmi des adultes.



Le costume ample de Trump Malgré les rumeurs selon lesquelles Trump porte des costumes de la maison de luxe italienne Brioni et de Martin Greenfield Brooklyn, une proportion de ses costumes semble excessivement grande. Les épaulettes de ses vestes sont particulièrement hautes, les pantalons sont étonnamment larges et les chemises sont amples. Il est parfaitement compréhensible qu’un homme qui approche des 80 ans ne veuille pas porter de vêtements serrés, mais la coupe et le style de ses tenues ne lui donnent pas un look dynamique ; au contraire, elles l’engloutissent.