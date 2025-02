Palmeiras : les affirmations de Neymar sur le gazon synthétique ne reposent sur aucune base scientifique

Le club de Palmeiras, évoluant en Série A du championnat brésilien de football, a déclaré que les allégations de Neymar, Thiago Silva et Memphis Depay, qui avaient lancé une campagne pour interdire l’utilisation de terrains en gazon synthétique au Brésil, n’étaient pas soutenues par des preuves scientifiques.



Parmi les clubs utilisant du gazon synthétique, on retrouve Palmeiras, le champion en titre Botafogo et l’Atlético Paranaense, qui a été relégué en deuxième division.



Les coûts élevés liés aux investissements et à l’entretien ont poussé de nombreux clubs à adopter des terrains en gazon synthétique.



De nombreux clubs de la Premier League anglaise utilisent des terrains mixtes (gazon naturel et synthétique), car l’usage exclusif de gazon synthétique est interdit.



L’année dernière, les clubs de la Scottish Premiership ont voté pour interdire le gazon synthétique à partir de la saison 2026-2027.



Dans un communiqué publié mardi, les joueurs ont exprimé leur inquiétude : « Il est préoccupant de voir la direction que prend le football brésilien. Il est absurde de discuter de l’utilisation du gazon synthétique dans nos stades, au vu de la réputation de notre football. Ce débat ne devrait même pas être envisagé… Dans les ligues les plus respectées, les joueurs sont écoutés et des investissements sont réalisés pour garantir la qualité des terrains. »



Le communiqué ajoutait : « Si le Brésil veut se positionner comme un leader mondial, il doit d’abord revendiquer la qualité des terrains où les joueurs jouent et s’entraînent. Les matchs professionnels ne se jouent pas sur du gazon synthétique. »



Palmeiras a précisé que bien que le club considère la qualité des terrains brésiliens comme une question importante, ce problème ne pourra pas être résolu par des critiques infondées et sans base scientifique.



Le club de São Paulo a rappelé que son terrain synthétique est certifié par la FIFA et subit une révision annuelle depuis sa mise en service en 2020, afin de garantir qu’il respecte les mêmes normes que les terrains en gazon naturel et qu’il soit toujours en excellent état.



Palmeiras a conclu : « Aucune preuve scientifique ne démontre que le risque de blessure sur les terrains synthétiques soit plus élevé que sur le gazon naturel. Diverses études ont montré que notre équipe, évoluant en Série A, a des taux de blessures plus faibles au cours des cinq dernières années. »