Pakistan : 155 otages libérés après l’attaque d’un train par des séparatistes baloutches

L’armée pakistanaise a libéré 155 passagers du Jaffar Express, attaqué mardi par des séparatistes baloutches dans la province du Baloutchistan. Après plus de 20 heures de combats, 27 assaillants ont été abattus, tandis que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour libérer les autres otages. L’attaque a commencé lorsque l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA) a fait exploser un segment des rails près de la ville de Sibi, immobilisant le train transportant plus de 450 passagers. Pris dans l’obscurité et confrontés à des kamikazes dissimulés parmi les otages, les militaires avancent avec prudence pour éviter un bain de sang.

Des survivants ont rapporté que les assaillants ciblaient spécifiquement les Pendjabis, perçus comme des agents de l’armée pakistanaise. Certains soldats ont été exécutés sous les yeux des captifs, tandis que d’autres ont été emmenés vers une destination inconnue. La BLA, qui revendique régulièrement des attaques contre l’armée et les travailleurs non baloutches, accuse Islamabad d’exploiter les richesses de la province sans en faire bénéficier la population locale. Cette attaque, parmi les plus violentes de ces dernières années, illustre l’intensification des tensions au Baloutchistan, une région où les séparatistes et les islamistes multiplient les offensives contre les forces de sécurité pakistanaises.