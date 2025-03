Ouverture du Carnaval de Rio 2025 : Une explosion de joie et un moteur économique majeur

Ce vendredi 28 février, Rio de Janeiro s’est illuminé pour l’ouverture de son mythique Carnaval, événement incontournable qui attire des millions de visiteurs du monde entier. Pendant plusieurs jours, la ville va vibrer au rythme effréné de la samba, transformant ses rues en un gigantesque spectacle de danse et de musique. Plus qu’une simple fête, le Carnaval de Rio est un symbole culturel fort, un moment où la tradition, l’histoire et la modernité se rencontrent dans un tourbillon de couleurs et d’émotions.

Un héritage culturel devenu un spectacle planétaire

Derrière les plumes, les paillettes et les rythmes endiablés, le Carnaval de Rio trouve ses racines dans les traditions européennes et africaines. Introduit au Brésil au XVIIIe siècle par les colons portugais, il a évolué au fil des siècles pour devenir une célébration unique, portée par la musique et la danse. La samba, née dans les quartiers populaires de Rio, est aujourd’hui indissociable de cet événement. Depuis l’inauguration du Sambódromo Marquês de Sapucaí en 1984, les écoles de samba rivalisent de créativité et de virtuosité pour offrir des spectacles époustouflants. Cette année encore, des milliers de danseurs et percussionnistes défileront sur cette scène mythique devant des gradins remplis de 70 000 spectateurs, tandis que les blocos de rue, ces cortèges festifs, entraîneront des millions de fêtards dans toute la ville.

Une manne économique essentielle pour le Brésil

Au-delà du faste et de la fête, le Carnaval de Rio représente une force économique considérable. Chaque année, l’événement génère plusieurs milliards de reais en retombées économiques. En 2024, plus de 1 milliard de reais (environ 180 millions d’euros) ont été injectés dans l’économie locale grâce au tourisme, à la restauration, à l’industrie textile et aux entreprises de divertissement. En 2025, les prévisions sont encore plus prometteuses, avec plus de 2,5 millions de visiteurs attendus, dont plus de 400 000 étrangers. Les hôtels affichent complets des mois à l’avance, les vols se multiplient et les commerçants enregistrent une hausse spectaculaire de leur chiffre d’affaires. Les écoles de samba, véritables institutions culturelles, investissent des sommes colossales, parfois jusqu’à 10 millions de reais (1,8 million d’euros) pour la conception de leurs chars et costumes.

Une fête qui rayonne bien au-delà du Brésil

Le Carnaval de Rio dépasse largement les frontières du Brésil. Avec les réseaux sociaux et les médias du monde entier couvrant l’événement, il s’impose comme l’un des plus grands spectacles de la planète, renforçant l’attrait touristique du pays et contribuant à son image internationale. Chaque année, des artistes, danseurs et passionnés du monde entier rejoignent les écoles de samba pour vivre cette expérience unique, prouvant que la samba et la joie de vivre brésilienne sont universelles. Plus qu’un simple divertissement, le Carnaval de Rio est un héritage vivant, une fête où se mêlent tradition, modernité et économie florissante. En 2025, comme chaque année, Rio devient le centre du monde, l’espace de quelques jours où seule la célébration compte, au rythme du tamborim et des pas endiablés de la samba.