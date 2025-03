Ouverture des ventes SNCF aujourd’hui : inutile de se précipiter

Chaque année, c’est la même rengaine : les ventes des billets SNCF pour l’été ouvrent et des milliers de voyageurs se ruent sur l’application SNCF Connect dès 6 heures du matin pour dénicher des trajets à prix doux. Problème ? Cette stratégie ne sert strictement à rien. Malgré les promesses de la SNCF sur les « meilleurs prix », de nombreux usagers constatent que les tarifs plancher affichés en publicité sont souvent introuvables, et que certains billets atteignent déjà leur plafond… dès la mise en vente.

Les témoignages de passagers mécontents pullulent sur les réseaux sociaux : aller-retour Paris-Colmar à 500 euros, Paris-Marseille à 320 euros en seconde classe… Et tout cela, en ayant réservé dans la minute de l’ouverture des ventes. La SNCF jouerait-elle avec les nerfs des voyageurs ? En réalité, le principe du yield management (la tarification dynamique) est poussé à son extrême : les prix ne démarrent pas forcément au plus bas, surtout sur les trains les plus demandés.

Des analyses menées par des spécialistes du secteur montrent que sur certaines destinations, les premiers tarifs disponibles sont déjà proches du plafond, même si les trains sont encore loin d’être pleins. Un biais assumé par la SNCF, qui préfère parler de « meilleures offres disponibles » sans garantir qu’elles correspondent aux prix les plus bas. Officiellement, tout est dans la nuance : réserver tôt augmente vos chances d’obtenir un tarif réduit, mais ne le garantit pas.

Alors, comment s’en sortir sans exploser son budget vacances ? La flexibilité est la clé : éviter les grands départs, décaler son voyage de quelques jours, et privilégier les Ouigo aux TGV inOui. Pour ceux qui prennent régulièrement le train, la carte Avantage reste un bon moyen d’éviter les hausses délirantes avec ses prix plafonnés. Quant aux lève-tôt espérant décrocher le Graal ferroviaire à petit prix, il est temps d’accepter la réalité : le réveil à 6 heures ne sauve pas le portefeuille.