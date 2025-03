OpenAI dévoile ses nouveautés

OpenAI a annoncé officiellement l’élargissement de sa plateforme dédiée aux développeurs en lançant une nouvelle API de programmation, la Responses API, accompagnée d’outils open source visant à faciliter la création d’agents d’intelligence artificielle plus autonomes et capables d’accomplir des tâches avancées.

La Responses API combine les avantages d’autres API de l’entreprise, telles que la Chat Completions API et l’Assistants API, offrant ainsi aux développeurs une infrastructure plus flexible pour créer des applications d’agents d’intelligence artificielle, avec des capacités intégrées de recherche en ligne, de traitement de fichiers et de contrôle des ordinateurs.

Il est important de noter que les « agents d’intelligence artificielle » sont des applications basées sur l’IA, conçues pour répondre à divers besoins des utilisateurs. Elles sont faites pour imiter le comportement humain dans la prise de décision, la résolution de problèmes et l’interaction avec l’environnement. On peut les imaginer comme un assistant personnel intelligent capable d’effectuer des tâches spécifiques au nom des utilisateurs, tout en étant capable d’apprendre, de s’adapter et d’améliorer ses performances au fil du temps.

L’outil de recherche intégré dans la Responses API utilise les modèles GPT-4o et GPT-4o-mini, atteignant une précision de 90 % et 88 % respectivement selon la norme SimpleQA pour les requêtes directes.

Comme dans ChatGPT, l’outil fournit des réponses accompagnées de liens vers des articles d’actualités et des blogs, mais ne garantit pas l’exactitude de toutes les informations. Les développeurs peuvent accéder à cette fonctionnalité pour 30 $ ou 25 $ par millier de requêtes.

Quant aux équipes travaillant sur de grands ensembles de documents, OpenAI propose un nouvel outil de recherche dans les fichiers, conçu pour faciliter la recherche rapide d’informations. Le coût de ce service est de 2,50 $ par millier de recherches, avec un supplément de 0,10 $ par Go de données stockées par jour.

L’une des fonctionnalités les plus prometteuses de cette nouvelle mise à jour est le système permettant aux agents intelligents de contrôler des ordinateurs, basé sur la même technologie utilisée dans l’agent Operator de la société.

Cependant, cette fonctionnalité nécessite encore des améliorations, car son taux de réussite actuel dans l’exécution de tâches complexes n’est que de 38,1 %, nécessitant donc une supervision humaine pour l’instant.

OpenAI fournit également un système de surveillance du flux de travail, permettant aux équipes de suivre les performances de leurs agents et d’évaluer leurs résultats directement via la plateforme, tout en garantissant que les données des entreprises et des utilisateurs ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA de manière implicite.

En plus de la Responses API, OpenAI a lancé un kit de développement logiciel open source (Agents SDK), visant à simplifier la gestion du flux de travail des agents intelligents grâce à des modèles linguistiques personnalisables, des mécanismes de distribution des tâches entre agents, des contrôles de sécurité intégrés et des outils d’analyse des performances.