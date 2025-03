Oscars 2025 : le documentaire qui dénonce « le nettoyage ethnique » des Palestiniens récompensé

Lors de la 97ᵉ cérémonie des Oscars, No Other Land, documentaire réalisé par Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal et Rachel Szor, a remporté l’Oscar du meilleur documentaire. Sur scène, Basel Adra, journaliste et activiste palestinien, a livré un discours poignant, évoquant la violence subie par sa communauté en Cisjordanie et appelant la communauté internationale à agir pour « mettre fin au nettoyage ethnique du peuple palestinien ». Son co-réalisateur israélien Yuval Abraham a dénoncé l’inégalité entre Israéliens et Palestiniens sous le régime militaire et critiqué la politique étrangère américaine qui, selon lui, contribue à bloquer toute solution politique durable.

Ce documentaire, déjà récompensé à la Berlinale 2024, suit le combat de Basel Adra pour documenter l’expulsion de sa communauté en Cisjordanie, en collaboration avec Yuval Abraham, journaliste israélien. Leur amitié improbable illustre une vision alternative du conflit, où Israéliens et Palestiniens unissent leurs voix pour dénoncer l’occupation. Malgré son succès critique, No Other Land a été boudé par les distributeurs américains, projeté dans seulement 23 cinémas aux États-Unis, ce qui rend son sacre aux Oscars d’autant plus symbolique.

Le discours des réalisateurs a été largement applaudi par l’assemblée du Dolby Theater, marquant un moment fort de la soirée. Cependant, il a également suscité des réactions contrastées, notamment du gouvernement israélien, qui a dénoncé une tentative de « calomnier Israël » sur la scène internationale. Ce prix confère néanmoins à No Other Land une visibilité mondiale et renforce son message sur la nécessité d’un dialogue et d’une prise de conscience face aux réalités du conflit israélo-palestinien.