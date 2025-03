Oscars 2025 : les derniers préparatifs avant la grande nuit hollywoodienne

Los Angeles se prépare à accueillir la 97e cérémonie des Oscars ce dimanche 2 mars. L’événement, qui se tiendra au Dolby Theatre, sera animé pour la première fois par l’humoriste et animateur Conan O’Brien. La cérémonie débutera à 19h (heure de l’Est) et sera diffusée en direct sur ABC, ainsi qu’en streaming sur Hulu et d’autres plateformes.

Cette édition des Oscars intervient dans un contexte particulier pour Hollywood, marqué par les incendies dévastateurs en Californie du Sud et des turbulences économiques pour l’industrie du divertissement. L’Académie a annoncé qu’un hommage serait rendu aux secouristes mobilisés face à ces catastrophes.

Si Emilia Pérez était considérée comme la grande favorite en début de saison, la polémique autour de son actrice principale, Karla Sofía Gascón, a rebattu les cartes. Trois films semblent désormais en mesure de décrocher la récompense suprême : Anora, une comédie romantique décalée, The Brutalist, un drame sur l’immigration, et Conclave, un thriller politique sur le Vatican. D’autres outsiders comme A Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan, ou Wicked, la comédie musicale, pourraient créer la surprise.

Dans la catégorie du meilleur acteur, Adrien Brody (The Brutalist) fait figure de favori après ses victoires aux Golden Globes, BAFTAs et Critics Choice Awards. Son principal rival est Timothée Chalamet (A Complete Unknown), qui a récemment remporté un Screen Actors Guild Award.

Côté actrices, Demi Moore (The Substance) semble avoir une longueur d’avance, mais Mikey Madison (Anora) et Fernanda Torres (I’m Still Here) restent en embuscade.

En plus des remises de prix, la cérémonie sera marquée par la présence de nombreux présentateurs prestigieux, dont Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Emma Stone et Cillian Murphy. Contrairement aux années précédentes, les chansons nommées ne seront pas interprétées en direct, mais une performance spéciale de Wicked par Cynthia Erivo et Ariana Grande est attendue.

Enfin, un hommage sera rendu à Quincy Jones par Queen Latifah, tandis que Lisa, Doja Cat et Raye assureront l’animation musicale de la soirée.