Orléans : le rabbin Arié Engelberg agressé en pleine rue, un mineur interpellé

L’agression a provoqué une onde de choc à Orléans. Samedi 22 mars en début d’après-midi, Arié Engelberg, rabbin de la ville, a été violemment pris à partie alors qu’il rentrait de la synagogue accompagné de son fils de 9 ans. Selon les premiers éléments, l’assaillant, un adolescent de 16 ans, se serait assuré de la confession religieuse de sa victime en lui demandant « Vous êtes juif ? » avant de le frapper à la tête, de le mordre à l’épaule et de l’insulter.

L’agresseur a rapidement pris la fuite, mais a été identifié dans la soirée grâce à la vidéosurveillance de la ville. Il a été interpellé par une patrouille de la BAC et placé en garde à vue. À ce stade, les enquêteurs s’efforcent de déterminer ses motivations exactes et d’évaluer la dimension antisémite de son acte. Le parquet d’Orléans a ouvert une enquête pour « violences volontaires commises en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion ».

Cette attaque a suscité une vive émotion dans la ville et au-delà. Le maire d’Orléans, Serge Grouard, a dénoncé « un acte odieux et intolérable » et « une atteinte grave aux valeurs de notre République ». La députée Stéphanie Rist a également réagi sur les réseaux sociaux, appelant à ne « rien laisser passer » face à de tels actes.

Le président du CRIF, Yonathan Arfi, a apporté son soutien au rabbin, dénonçant une « agression lâche et violente ». L’incident survient alors que des milliers de personnes défilaient dans toute la France, samedi, pour dire non au racisme et à l’antisémitisme.

L’état de santé d’Arié Engelberg n’inspire pas d’inquiétude, mais l’agression a profondément choqué les habitants d’Orléans. L’enquête se poursuit pour établir les faits avec précision et déterminer les éventuelles circonstances aggravantes.