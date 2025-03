“Orgueil & Préjugés… ou presque” : une adaptation jubilatoire et impertinente à découvrir à Paris !

Le chef-d’œuvre de Jane Austen s’offre une cure de modernité avec Orgueil & Préjugés… ou presque !, une adaptation décalée et hilarante qui revisite le classique sous l’angle de l’humour, de la musique et du féminisme. Sur la scène du Théâtre Saint-Georges jusqu’au 27 avril 2025, ce spectacle porté par une troupe 100% féminine dynamite les conventions avec brio.

Dans cette version librement adaptée par Virginie Hocq et Jean-Marc Victor, les domestiques prennent les commandes du récit et rejouent avec mordant les aventures des sœurs Bennet et de leur obsession pour le mariage. Chansons pop détournées, mises en scène anachroniques, humour piquant et interactions avec le public : cette comédie musicale réussit l’exploit de rendre hommage à Austen tout en lui donnant un sacré coup de jeune. Le talent comique des cinq comédiennes, leur capacité à incarner tous les rôles, y compris masculins, et une mise en scène ingénieuse font de ce spectacle un pur moment de divertissement.

Avec son rythme effréné, son ambiance survoltée et son regard espiègle sur les inégalités de genre, Orgueil & Préjugés… ou presque ! est une pépite théâtrale aussi irrévérencieuse qu’enthousiasmante. Que vous soyez amateur du roman ou néophyte, cette pièce vous promet 90 minutes de rires et de surprises. À ne pas manquer !