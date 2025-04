« Orgueil et Préjugés » : Netflix mise sur un trio de stars pour sa nouvelle série

Emma Corrin, Jack Lowden et Olivia Colman mèneront l’adaptation en série du célèbre roman de Jane Austen, annoncée fidèle à l’œuvre originale.

Une nouvelle version d’un classique intemporel

Netflix continue de puiser dans les grandes œuvres littéraires et s’attaque cette fois à un monument du roman anglais : Orgueil et Préjugés. L’adaptation, annoncée en octobre 2024, se précise enfin avec la révélation d’un casting de haut vol. C’est via un message publié sur les réseaux sociaux le jeudi 10 avril 2025 que la plateforme a dévoilé les trois principaux interprètes de cette mini-série événement.

Le rôle de la vive et indépendante Elizabeth Bennet sera porté par Emma Corrin, connue pour son interprétation de la princesse Diana dans The Crown. Face à elle, Jack Lowden, vu dans Dunkirk et Slow Horses, incarnera le mystérieux et austère Mr Darcy. Olivia Colman, récompensée aux Oscars pour La Favorite, prêtera quant à elle ses traits à Mrs Bennet, la mère fantasque de l’héroïne.

Interrogée par Deadline, Emma Corrin a déclaré : « Incarner Elizabeth Bennet est une opportunité unique. J’ai hâte de faire redécouvrir cette histoire à une nouvelle génération, avec un casting et une équipe aussi talentueux. »

Une adaptation portée par des talents reconnus

La série, en six épisodes, est écrite par l’autrice britannique Dolly Alderton, déjà remarquée pour Tout ce que je sais sur l’amour, et réalisée par Euros Lyn, qui a œuvré sur des séries populaires telles que Heartstopper, Doctor Who ou encore Black Mirror. Le tournage est prévu pour cet été au Royaume-Uni, et bien que la date de diffusion n’ait pas encore été annoncée, l’attente est déjà palpable chez les fans du roman.

Netflix promet une version « fidèle et classique » du chef-d’œuvre de Jane Austen, publié pour la première fois en 1813. Orgueil et Préjugés raconte la rencontre explosive entre Elizabeth Bennet, jeune femme vive d’esprit, et Mr Darcy, aristocrate réservé, dont l’histoire d’amour contrariée est devenue emblématique. Le roman, qui interroge les conventions sociales et le poids des premières impressions, a connu de nombreuses adaptations, dont celle de la BBC en 1995 avec Colin Firth et le film de 2005 porté par Keira Knightley.