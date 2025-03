«On doit exterminer tous les juifs.» Magali Berdah publie les horribles messages antisémites qu’elle reçoit, la veille du procès contre ses harceleurs

Ce dimanche, Magali Berdah, qui a notamment été la cible de Booba et victime de harcèlement, a publié ce dimanche des exemples d’insultes antisémites qu’elle recevait quotidiennement, alors que le Tribunal judiciaire de Paris doit juger ce lundi et ce mardi cinq femmes et deux hommes accusés de harcèlement, antisémitisme et menaces de mort.

Sur son compte Instagram, Magali Berdah a ainsi affirmé :

« Voilà un échantillon de messages, parmi les milliers que j’ai reçus au lendemain du 7 octobre 2023. Demain, ce lundi 17 et mardi 18 mars, au Tribunal judiciaire de Paris, cinq femmes et deux hommes, âgés de 20 à 48 ans, qui m’ont envoyé les messages ci-dessus, comparaîtront pour harcèlement moral aggravé à caractère antisémite et menaces de mort. Ce procès illustre la montée inquiétante de l’antisémitisme en France mais il ne doit en aucun cas nourrir l’amalgame.

Je réaffirme ici mon soutien à tous les croyants, quelle que soit leur foi. L’unité fait la force de notre pays, héritier des Lumières. La justice est notre meilleure arme contre la haine.

Je serai présente au tribunal pour affronter ceux qui, tapis derrière leurs écrans, ont cru pouvoir me menacer de mort, m’humilier et faire de moi une cible, sans avoir à rendre des comptes sur la gravité de leurs actes. Ils devront répondre de l’ultra-violence de leurs écrits, en mesurer la portée et reconnaître l’impact qu’ils ont eu sur ma vie et celle de ma famille. Je le redis avec force : ni le cyber-harcèement, ni le racisme, ni l’antisémitisme n’ont leur place en France. Plus que jamais, face à ceux qui tentent de nous diviser, nous devons rester solidaires et leur opposer notre unité.

Attention: les propos qui suivent peuvent heurter la sensibilité de certains. Ils sont cités à des fins d’information et de compréhension du sujet traité.

Magali Berdah

« On doit exterminer tous les juifs »

« La fin du régime sioniste arrive Magali. Tu feras moins la maline quand les colons devront choisir entre la valise et le cercueil, les peuples musulmans sont déterminés à libérer la Palestine.»

«Vous êtes le peuple maudit de Dieu. Vous périrez un jour ou l’autre selon la volonté de Dieu. Sale juif »

« Nique ta mère, sale race de juif maudite »

« J’espère que tous vos bijoux et bracelets Cartier en diamant vont bien vous brûler la peau»

« Sale grosse pute, ils méritent tous la mort. Toi et ta famille les premiers. Vive la Palestine»

« Va sucer ton oncle l’israélien vous allez crever en enfer »

« L’heure dernière n’arrivera pas avant que les musulmans combattent les juifs et les dominent à tel point que lorsqu’un juif se cachera derrière un rocher ou un arbre, celui-ci dira : O musulman, ô serviteur d’Allah, voici un viendra juif derrière moi. Viens le tuer. »

« On finira par vous décaper un par un, la fin d’Israël approche »

« Va niquer ta mère toi et ton 7 octobre de merde qui n’a jamais existé, bande de fausses victimes»

« Vous êtes connus vous les juifs à manipuler les gens et après jouer les victimes »

« Bande de terroristes que vous êtes, des assassins d’enfants. Tremble de peur. Vous avez de la chance que le gouvernement ne nous donne pas le feu vert pour venir sinon vous verrez ce que c’est un assassinat. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas »