Olivia Grégoire, ex porte-parole du gouvernement: « Madame, ministre ou maman, il faut choisir. Cette phrase m’a détruite. » M6 annonce un documentaire choc sur le tabou de la maternité en politique

Un Jour Un Doc, la case documentaire quotidienne de M6, mettra à l’honneur ce vendredi à 13h40, un documentaire exceptionnel : “Au pouvoir et enceintes”. Des femmes politiques ont ouvert les portes de leur intimité et se sont confiées sur le plus grand défi de leur vie : devenir maman.

La maternité, un tabou en politique

La maternité reste un tabou en politique, un milieu jugé parfois conservateur et misogyne. Certaines racontent à M6 les mauvaises blagues, les angoisses permanentes, la douleur des fausses couches ou encore la peur d’être écartées, qui ont poussé, par exemple, la ministre Aurore Bergé à cacher sa grossesse plusieurs mois…

Pour ce documentaire, Marlène Schiappa, Aurore Bergé, Olivia Grégoire, Sarah El Hairy, Mathilde Hignet et d’autres femmes politiques ont accepté d’ouvrir leur intimité pour parler d’un des combats les plus durs de leur vie de femme : devenir maman. Comment ces femmes “puissantes” acceptent-elles de telles situations ? Comment concilier maternité et pouvoir ? Et surtout comment aller vers une égalité réelle dans notre société ?

Des témoignages touchants

Voici quelques exemples de témoignages de femmes politiques, à retrouver vendredi sur M6 :

Olivia Grégoire, députée de Paris, ex-ministre et et porte-parole du gouvernement : « Nous n’arrivions pas à avoir un enfant, j’en étais à ma troisième fausse couche, et là ce médecin me dit : Mais madame, être ministre ou maman, il faut choisir. Cette phrase m’a détruite. »

Marlène Schiappa, ex-ministre, présidente d’Actives : « Nous sommes en déplacement avec le Premier ministre et mon conseiller m’attrape le bras pour me dire que ma robe est complètement tachée de sang. Je faisais une fausse couche. On se dit : est-ce de ma faute ? Est-ce que j’ai trop travaillé ? La grossesse, les fausses couches, tout cela reste un tabou dans notre société.«

Aurore Bergé, ministre de l’Égalité femmes-hommes : « Je suis enceinte au moment des élections législatives en 2022. Je ne veux pas que ça me désavantage parce que j’anticipe le fait que ça peut être un désavantage d’être candidate en étant enceinte. Donc j’ai caché ma grossesse.«

Sarah El Hairy, haut commissaire à l’enfance, ex-ministre des Familles : « Ça a été très violent parce que très agressif. Des mots qui restent à l’esprit, des messages dégueulasses qu’on n’arrive pas à effacer. Mais je ne regrette rien. Ma petite fille a deux mamans et alors?Et si ça a été utile à une seule personne, alors ça valait le coup. »

Mathilde Hignet, députée LFI: « L’institution a été pensée par des hommes pour des hommes. La place des femm es, des jeunes femmes, en politique n’a pas été pensée. La grossesse ou la maternité, c’est un impensé.«