Officiel et définitif: C8 et NRJ 12 vont disparaître de la TNT. Le Conseil d’État a rendu sa décision ce mercredi après-midi

On s’y attendait, mais c’est désormais malheureusement officiel. Le Conseil d’État a annoncé ce mercredi après-midi que les chaînes C8 et NRJ 12 allaient bel et bien disparaître de la TNT. Le recours intenté par C8 et NRj 12 pour invalider la décision de l’Arcom de ne pas renouveler leur fréquence TNT n’a donc pas abouti. C8 et NRJ 12 cesseront donc d’émettre définitivement le vendredi 28 février au soir.

Une décision totalement injuste, arbitraire et scandaleuse, qui pose une sérieuse question : la France est-elle toujours un pays de liberté d’expression ? Rien n’est moins sûr. En supprimant C8, première chaîne de la TNT portée par Cyril Hanouna, l’ennemi à abattre, l’Arcom, censée défendre l’intérêt des téléspectateurs, et dont la sévérité envers C8 contraste avec un laxisme bien étrange en faveur d’autres chaînes, démontre n’être qu’un scandaleux organe de censure aux mains de bien-pensants, qui cachés sous le faux-nez de la défense de l’intérêt public, ne sont en réalité que de dangereux ennemis de la démocratie et de la liberté de parole, au seul service d’une idéologie totalitaire…

Avec cette décision de faire disparaître la chaîne la plus regardée de la TNT – un fait absolument unique dans l’histoire de la télévision – la boîte de Pandore est ouverte. Ceux qui se réjouissent aujourd’hui de la fermeture de C8 ne sont as à l’abri, un jour, de subir le même sort.

Aussi révoltante soit-elle, cette décision du Conseil d’État n’est pas une surprise. Pendant l’audience, le rapporteur public, dont les recommandations sont quasiment toujours suivies, avait affirmé que l’Arcom n’avait pas commis d’erreur et avait préconisé le rejet des recours de C8 et NRJ12, affirmant: «Nous concluons au rejet des deux recours.»

Les avocats de C8 avaient notamment rappelé que la chaîne était la première de la TNT, évoquant les 400 collaborateurs de la chaîne qui allaient se retrouver sans emploi suite à la décision de l’Arcom. Il avait ensuite regretté que l’Arcom n’ait pas entendu les mesures proposées par C8 pour assurer la maîtrise de l’antenne, notamment avec la fin du direct pour TPMP!.

L’avocat de NRJ12 avait de son côté affirmé : « Exclure NRJ12 est un choix contestable. NRJ12 a été une très bonne élève, rapport annuel Arcom pointe respect scrupuleux des engagements. NRJ12 est aujourd’hui chaîne rentable, pas le cas de toutes chaînes de TNT. » Il avait ajouté que le projet d’OF TV n’était pas viable, ajoutant, concernant la nouvelle chaîne T18 : « sa programmation n’a aucune généralité, c’est une chaîne pour riches. »

Malgré ces arguments, parmi d’autres, C8 et NRJ 12 vont donc disparaître de la TNT. Une véritable défaite pour la démocratie, dans un pays qui prétend défendre la liberté d’expression. La boîte de Pandore est ouverte…