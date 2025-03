Œufs ou avocats, quelle est la meilleure source de protéines ?

Il ne fait aucun doute que l’ajout d’aliments riches en protéines à son alimentation peut faire une grande différence, que l’on cherche à perdre du poids ou à améliorer sa masse musculaire. Cependant, le choix des meilleures sources de protéines reste crucial, en particulier lorsqu’il s’agit de départager deux des aliments les plus riches en protéines.

Œufs ou avocats ?

Une nouvelle étude indienne a révélé que l’avocat est un fruit riche en nutriments et en graisses saines, notamment en acides gras mono-insaturés, qui sont bénéfiques pour le cœur et aident à réduire le mauvais cholestérol.

L’étude indique qu’un avocat de taille moyenne contient environ 240 calories, 12 grammes de glucides (principalement des fibres), 3 grammes de protéines et 15 grammes de lipides.

L’avocat est également une excellente source de vitamines B, K, E et C, ainsi que de minéraux comme le potassium, qui contribue à la régulation de la pression artérielle, selon le Times of India.

Par ailleurs, grâce à sa teneur élevée en graisses saines et en antioxydants, l’avocat offre de nombreux bienfaits pour la santé. Il a été prouvé que les acides gras mono-insaturés qu’il contient réduisent le taux de cholestérol LDL et le risque de maladies cardiovasculaires.

Les fibres présentes dans l’avocat favorisent la digestion, régulent la glycémie et procurent une sensation de satiété, ce qui en fait un excellent aliment pour la gestion du poids.

De plus, sa richesse en potassium aide à maintenir une pression artérielle stable, tandis que ses vitamines renforcent la santé de la peau, soutiennent le système immunitaire et luttent contre le stress oxydatif grâce aux antioxydants.

L’avocat est également une bonne source d’oméga-3 et d’acide folique, qui favorisent les fonctions cérébrales et la mémoire, tout en réduisant le risque de déclin cognitif. Grâce à sa faible teneur en glucides et à sa haute teneur en fibres, il empêche aussi les pics de glycémie, ce qui en fait un aliment idéal pour les diabétiques.

Qu’en est-il des œufs ?

L’étude souligne que l’œuf est une source exceptionnelle de protéines complètes, car il fournit les neuf acides aminés essentiels.

Un œuf de grande taille contient environ 70 calories, 6 grammes de protéines, 5 grammes de lipides (dont des graisses insaturées saines) et ne contient pas de glucides.

De plus, l’œuf regorge de nutriments tels que la vitamine B12, la vitamine D, la choline et le sélénium. Il contient également de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont bénéfiques pour la santé des yeux.

Grâce à son excellent profil d’acides aminés, l’œuf est souvent considéré comme la référence en matière de qualité protéique. La choline qu’il contient est essentielle au bon fonctionnement du cerveau et aux performances cognitives, tandis que la lutéine et la zéaxanthine protègent la rétine et contribuent à la santé oculaire.

Son faible indice glycémique en fait un aliment qui aide à réguler la glycémie et procure une sensation de satiété. En outre, il est très polyvalent et peut être intégré à une grande variété de plats.

Quel est le meilleur choix ?

Le choix entre l’avocat et l’œuf dépend en grande partie des objectifs de santé et des besoins nutritionnels de chacun.

Si l’on cherche un aliment bénéfique pour la santé cardiaque, qui réduit le cholestérol et apporte des graisses saines, l’avocat est un excellent choix. Sa teneur en fibres en fait également un allié précieux pour la digestion et la gestion du poids.

En revanche, si l’objectif est d’augmenter l’apport en protéines, de favoriser la réparation musculaire et de bénéficier de nutriments hautement assimilables comme la vitamine B12 et la choline, l’œuf est le choix idéal. Son prix abordable et sa grande diversité d’utilisation en font un incontournable de nombreuses alimentations.

Ainsi, les deux aliments ont leur place dans une alimentation équilibrée. Intégrer à la fois l’avocat et l’œuf dans les repas permettrait de bénéficier d’un profil nutritionnel complet, en combinant les bienfaits des graisses saines, des fibres et des vitamines de l’avocat avec les protéines, les antioxydants et les nutriments essentiels de l’œuf.

En conclusion, lorsqu’il s’agit de choisir entre l’avocat et l’œuf dans le cadre d’une alimentation saine, les deux offrent des avantages nutritionnels remarquables, bien qu’ils remplissent des rôles différents dans le maintien de la santé globale.