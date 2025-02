Nouvelle mise à jour Facebook : 90 jours pour sauvegarder vos diffusions en direct

Facebook a informé ses utilisateurs qu’à partir de maintenant, les vidéos en direct de plus de 30 jours seront automatiquement supprimées, conformément à une nouvelle politique de stockage.



Jusqu’à présent, les diffusions en direct restaient enregistrées indéfiniment sur la plateforme. Toutefois, à compter du 19 février, toute nouvelle vidéo en direct sera effacée après 30 jours, sauf si elle est téléchargée ou sauvegardée manuellement. Concernant les anciennes vidéos publiées avant cette mise à jour, Facebook accorde un délai de 90 jours aux utilisateurs pour les récupérer avant suppression définitive.



Dans un communiqué intitulé « Mise à jour de la politique de stockage des vidéos en direct sur Facebook », la société, filiale de Meta, a précisé que la majorité des vues de ces vidéos se produisent dans les premières semaines suivant leur diffusion. Facebook explique que ces ajustements permettront « d’harmoniser les règles de stockage avec les standards du secteur et d’améliorer l’expérience des diffusions en direct sur la plateforme. »



Plutôt que de supprimer toutes les anciennes vidéos en une seule fois, Facebook procédera par étapes, en envoyant des notifications aux utilisateurs avant toute suppression.



Comment sauvegarder vos diffusions en direct ?



Télécharger une vidéo individuellement.



Rendez-vous dans l’onglet « Vidéos » de votre profil ou page.

Sélectionnez la vidéo souhaitée.



Cliquez sur […], puis choisissez « Télécharger la vidéo ».



Télécharger plusieurs vidéos en une seule fois



Lors de la réception d’une notification de suppression, ouvrez-la pour accéder aux options de sauvegarde.



Sélectionnez « Télécharger les diffusions en direct ».



Indiquez l’appareil de destination (ordinateur ou mobile) et la période concernée.



Cliquez sur « Créer un fichier ».



Il est aussi possible de transférer les vidéos vers des services de stockage en ligne comme Google Drive ou Dropbox.



Si le délai de 90 jours est insuffisant, une extension de 6 mois peut être demandée en cliquant sur « Reporter la suppression » dans la notification.



Attention : L’option « Enregistrer la vidéo » ne garantit pas sa conservation permanente. Pensez donc à télécharger vos fichiers importants pour éviter toute perte.



Cette mise à jour vise à améliorer la qualité des diffusions en direct, mais elle exige une action rapide pour préserver vos souvenirs avant leur suppression définitive.