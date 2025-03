Nouveau système d’enseignement universitaire pour les étudiants internationaux et bourses d’études en Malaisie

La Malaisie se renforce en tant que destination touristique mondiale tout en affirmant son statut de modèle éducatif majeur, attirant les étudiants internationaux grâce à une vaste offre de spécialités reconnues à l’échelle mondiale.



D’après les statistiques récentes des autorités malaisiennes, le pays accueille actuellement près de 170 000 étudiants étrangers, répartis sur plus de 160 universités publiques, privées et filiales d’universités internationales. Le gouvernement vise un objectif de 250 000 étudiants internationaux cette année.



Qualité de l’éducation



Le système d’enseignement supérieur malaisien est classé parmi les meilleurs au monde selon les classements internationaux. De nombreuses universités malaisiennes figurent parmi les meilleures et bénéficient d’une reconnaissance internationale. La maîtrise de l’anglais par environ 60 % de la population et son utilisation dans l’enseignement expliquent en grande partie l’attrait de la Malaisie pour les étudiants étrangers.



En outre, le pays se distingue par la combinaison d’une éducation de haute qualité à des coûts relativement bas comparés à d’autres destinations comme l’Europe, l’Amérique ou l’Australie.



Avantages de la Malaisie



La diversité culturelle, ethnique et religieuse de la Malaisie attire des étudiants de toutes origines. L’environnement du pays permet une coexistence harmonieuse, propice à l’épanouissement des étudiants. Le réseau de transports public développé et les réductions spéciales pour les étudiants facilitent leur vie quotidienne.



Les options de logement incluent :



Des résidences universitaires pour étudiants célibataires, mariés ou avec enfants.



Des complexes résidentiels proches des universités, souvent accompagnés de solutions de transport.



Des logements privés accessibles via des plateformes spécialisées.



En termes de sécurité, la Malaisie est classée parmi les pays les plus sûrs au monde, occupant la 16e position. Bien que certains étudiants aient rapporté des expériences négatives, la majorité considère le pays comme un lieu sûr pour étudier.



Les étudiants peuvent également profiter de nombreuses activités touristiques pendant leurs vacances, dans un cadre naturel impressionnant qui attire plus de 30 millions de visiteurs chaque année.



Visas d’études



Les autorités malaisiennes cherchent à moderniser la législation relative aux études des étrangers, tout en contrôlant le flux d’étudiants pour maintenir la qualité de l’enseignement supérieur. Selon le Dr Abdullah Al-Dib, conseiller en éducation, la Malaisie met en place des procédures strictes pour l’octroi de visas étudiants, incluant des exigences financières pour garantir que les étudiants peuvent couvrir leurs frais.



Processus de candidature



Les candidats doivent s’assurer que tous les documents nécessaires sont soumis avant les délais, car des erreurs mineures peuvent entraîner des refus de candidature. Les candidats à des programmes de licence doivent présenter un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent, ainsi qu’un test de langue comme le TOEFL ou l’IELTS. Certaines universités permettent de passer des tests internes ou de fournir des certificats d’autres institutions pour prouver la maîtrise de l’anglais.



Les candidatures se font principalement par voie électronique, avec des frais d’inscription non remboursables d’environ 200 dollars.



Études de premier cycle



Historiquement, les étudiants étrangers étudiaient principalement dans des universités privées, mais les universités publiques malaisiennes acceptent désormais des étudiants internationaux dans toutes les disciplines, à l’exception de la médecine, qui est très régulée et réservée principalement aux étudiants malaisiens.



Système de bourses



La Malaisie offre diverses bourses pour les étudiants étrangers, telles que :



La bourse « MTCP » du gouvernement malaisien pour les étudiants des pays en développement.



Des bourses d’universités privées, couvrant partiellement ou totalement les frais de scolarité.



Des bourses d’organisations internationales comme la Banque islamique de développement.



Bien que ces bourses soient limitées, elles permettent à un nombre restreint d’étudiants de bénéficier d’un soutien financier pour leurs études.



Travailler pendant les études



Bien que le travail durant les études soit théoriquement possible, il existe des restrictions strictes sur les permis de travail pour les étudiants étrangers, limitant les opportunités à des stages. Les revenus générés sont souvent modestes, et il est conseillé aux étudiants d’avoir un budget suffisant pour leurs études sans compter sur un emploi.