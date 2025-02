Notre-Dame de Paris : un engouement toujours aussi fort depuis sa réouverture

Deux mois après sa réouverture, Notre-Dame de Paris continue d’attirer une foule impressionnante. Depuis le mois de décembre, plus de 1,6 million de personnes ont franchi les portes de la cathédrale, soit une moyenne de 30 000 visiteurs par jour. Un chiffre qui dépasse largement la fréquentation habituelle avant l’incendie d’avril 2019, où environ 23 500 personnes s’y rendaient quotidiennement.

Le recteur-archiprêtre Olivier Ribadeau Dumas salue cet engouement, expliquant que la cathédrale est en passe d’atteindre son objectif annuel de 13 à 15 millions de visiteurs. Les files d’attente s’étendent parfois sur des centaines de mètres, tant le public est nombreux à vouloir admirer la splendeur retrouvée du monument. À l’intérieur, touristes et fidèles se pressent pour allumer un cierge, assister aux offices ou simplement contempler les vitraux magnifiquement restaurés.

Le système de réservation mis en place pour gérer l’affluence connaît un franc succès. Chaque ouverture de créneaux attire une forte demande, les 900 places disponibles toutes les demi-heures s’écoulant en seulement trois minutes. Cette organisation permet de maintenir un flux régulier à l’intérieur de l’édifice, où environ 2 700 personnes peuvent être présentes simultanément, sans jamais dépasser la jauge maximale de 3 000 visiteurs.

Au-delà de son attrait touristique, Notre-Dame de Paris est en train de redevenir un lieu de pèlerinage majeur. Le recteur souligne que de nombreux fidèles viennent désormais spécialement pour prier et se recueillir, certains comparant cette fréquentation à celle de sanctuaires comme Lourdes ou Lisieux. Les offices religieux, notamment les messes dominicales et les vêpres, sont particulièrement suivis, et les prêtres en charge des confessions constatent une affluence continue tout au long de la journée.

Cette affluence exceptionnelle témoigne de l’attachement profond du public pour la cathédrale. Sa restauration, après cinq années de travaux colossaux financés par près de 850 millions d’euros de dons, a redonné vie à un édifice emblématique du patrimoine français et mondial. En ce début d’année, Notre-Dame de Paris confirme son statut de monument incontournable, attirant un nombre record de visiteurs venus du monde entier.