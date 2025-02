Nos voix changent au fil du temps pour cette raison

Beaucoup de gens remarquent que leurs voix changent avec le temps, surtout ceux qui retrouvent dans leurs archives des enregistrements anciens et peuvent distinguer comment leur voix était il y a des années ou des décennies et comment elle est maintenant. Mais ce phénomène a bien sûr une explication scientifique.

Selon un article spécialisé publié sur le site américain « Psychology Today », « nos voix sont dynamiques, elles changent en hauteur et en qualité à mesure que nous passons par différentes étapes de la vie », soulignant que « l’être humain a des voix aiguës pendant l’enfance, puis des voix plus profondes à l’âge adulte, et enfin des transformations subtiles avec le vieillissement. Nos cordes vocales se développent avec nous ».

La docteure Valerie Friedland, professeure de linguistique à l’Université du Nevada, a expliqué que « nos voix sont influencées par des changements hormonaux, la tension musculaire et même les niveaux d’hydratation. Comprendre pourquoi nos voix changent peut offrir un aperçu de la santé de notre voix et des moyens de la maintenir forte au fil du temps. »

Elle ajoute : « Si vous avez passé du temps avec des enfants, vous avez probablement remarqué que les garçons et les filles ont des voix aiguës similaires, car leurs voies vocales sont de taille à peu près identique avant la puberté. Cependant, une fois la puberté atteinte, les hormones prennent le relais et causent de grands changements. »

Chez les garçons, l’augmentation du taux de testostérone épaissit et allonge les cordes vocales, ce qui ralentit leurs vibrations et produit un son beaucoup plus profond. Les voix des filles changent également pendant la puberté, mais dans une moindre mesure, l’œstrogène abaissant légèrement leur tonalité, leur donnant une voix plus mature, selon Friedland.

Bien que la biologie joue un rôle majeur dans les différences de tonalité de voix entre hommes et femmes, les attentes sociales influencent aussi la façon dont les voix se développent, car les recherches montrent que dans les sociétés aux rôles de genre stricts, l’écart entre la tonalité moyenne des voix masculines et féminines est plus grand que dans les cultures aux normes plus flexibles.

Tout comme nos corps changent avec l’âge, nos voix évoluent également, comme le confirment les scientifiques. Avec le temps, la perte de force musculaire, une plus grande déshydratation et l’augmentation de la rigidité des cordes vocales peuvent les affaiblir et les rendre moins flexibles, augmentant ainsi la tension sur la voix. Cela peut conduire à une voix plus aiguë et rauque, et les chanteurs peuvent remarquer qu’ils ont du mal à maintenir les notes. La capacité pulmonaire peut également diminuer, rendant plus difficile d’augmenter le volume de la voix.

Friedland déclare que les hormones jouent un rôle important. Chez les hommes, une diminution de la testostérone peut amincir les cordes vocales et augmenter légèrement leur tonalité, tandis que chez les femmes, une baisse de l’œstrogène et une élévation des androgènes peuvent épaissir les cordes vocales, entraînant une voix plus profonde. Cependant, un traitement hormonal de substitution peut parfois contrer ces changements.

Les scientifiques affirment qu’il existe des mesures que l’on peut prendre pour protéger sa voix à tout âge. Les plus importantes sont de maintenir une bonne hydratation, d’éviter de fumer, de limiter la consommation d’alcool et de donner à la voix des périodes de repos régulières.