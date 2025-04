North Sentinel : un influenceur arrêté pour avoir tenté d’approcher une tribu isolée

Noix de coco, Coca-Cola et GoPro en main, il espérait entrer en contact avec un des peuples les plus farouchement hostiles au monde extérieur. Mykhailo Viktorovych Polyakov, un influenceur américain de 24 ans, a été arrêté aux îles Andaman et Nicobar, après s’être introduit illégalement sur l’île de North Sentinel, territoire interdit et habité par une tribu isolée qui rejette toute interaction avec la civilisation moderne.

Quand le buzz met des vies en danger

Les images retrouvées sur sa caméra GoPro ont confirmé la violation. Pendant près d’une heure, il a sifflé en direction de la plage, posté en mer, pour tenter d’attirer l’attention des Sentinelles, sans réponse. Il a ensuite débarqué brièvement sur la plage pour déposer une canette de Coca et une noix de coco, dans un geste de pseudo-offrande dont la maladresse n’a d’égale que l’imprudence. La démarche a de quoi faire frémir : en 2018, un missionnaire américain, John Allen Chau, avait été tué à coups de flèches pour avoir tenté la même aventure. Son corps n’a jamais été récupéré. Depuis 1996, l’Inde interdit à quiconque de s’approcher à moins de 5 km de l’île, considérée comme zone protégée, tant pour préserver les Sentinelles d’éventuelles maladies contre lesquelles ils n’ont aucune immunité que pour protéger les intrus eux-mêmes.

L’influence à tout prix

Le Youtubeur arrêté n’en était pas à son coup d’essai. Deux précédentes tentatives — dont une en kayak gonflable — avaient été avortées par les autorités locales ou le personnel de son hôtel. Ses vidéos, peu suivies, documentent entre autres un périple en Afghanistan, mais son envie de s’illustrer par une rencontre « inédite » avec un peuple isolé souligne une dérive inquiétante de l’influence numérique. L’ONG Survival International, qui milite pour la protection des peuples autochtones, a vivement condamné cette initiative. « Ce type de comportement met directement en danger la vie de ces peuples isolés, mais aussi celle des visiteurs », a alerté son porte-parole Jonathan Mazower. L’organisation s’alarme de la multiplication des tentatives menées par des influenceurs en quête de contenu choc, au mépris du bon sens et des règles de sécurité. Cette quête du like, en terrain interdit, pourrait bien un jour finir en tragédie diffusée en direct.