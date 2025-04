Normandie : 630 kg de cocaïne en mer, cinq personnes écrouées : « historique »

C’est une affaire hors norme qui secoue le monde maritime français. Cinq personnes, dont trois marins-pêcheurs d’Ouistreham, ont été incarcérées après la saisie en pleine mer de 630 kilos de cocaïne, au large des îles anglo-normandes. Une cargaison estimée à 37 millions d’euros sur le marché illicite, récupérée dans ce que la justice décrit comme une « livraison par drop-off » — une première en France.

Une opération de 18 mois, un cargo dans le viseur

Tout commence avec un cargo suspect, l’Omicron Eagle, battant pavillon libérien et parti du port de Paranaguá au Brésil. Il est repéré par les services de renseignement comme un transporteur potentiel de drogue. En parallèle, des écoutes téléphoniques révèlent des préparatifs discrets dans le Calvados : des marins-pêcheurs d’Ouistreham s’apprêtent à aller récupérer des ballots jetés en mer. L’opération est millimétrée. Au large de Guernesey et Jersey, le cargo libère sa cargaison. Les marins normands, à bord de leur chalutier, la repêchent et la transfèrent ensuite vers une vedette plus rapide, direction Tancarville, en Seine-Maritime. C’est là que les forces de l’ordre déclenchent leur coup de filet.

Cinq incarcérations, une justice déterminée

Trois marins-pêcheurs, deux membres de l’équipage de la vedette et les conjointes de certains des marins sont interpellés. Si ces dernières sont placées sous contrôle judiciaire, cinq suspects sont écroués, et neuf autres pourraient suivre selon les réquisitions du parquet. Le procureur de Rennes, Frédéric Teillet, ne mâche pas ses mots : « C’est une affaire historique. […] Un message clair à destination du monde de la mer : si vous touchez à ces trafics, la justice sera impitoyable. » Il rappelle que c’est la première fois en France qu’une récupération en mer de ce type est interceptée en temps réel. La Normandie s’ajoute ainsi à la longue liste des nouvelles routes de la cocaïne en Europe. Mais cette fois, la marée judiciaire est montée plus vite que prévu.