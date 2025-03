« Nissan » choisit son nouveau PDG

« Nissan » a nommé Iván Espinoza comme son nouveau président-directeur général, s’appuyant sur ses deux décennies d’expérience au sein de l’entreprise et sa connaissance approfondie de ses activités, dans le but de redynamiser une marque emblématique actuellement en difficulté en raison de plusieurs années de turbulences et d’un ralentissement des ventes.

La nomination d’Espinoza, âgé de 46 ans, qui occupait auparavant le poste de responsable de la planification chez « Nissan », met fin à plusieurs semaines de spéculations sur le successeur de Makoto Uchida au sein du troisième plus grand constructeur automobile du Japon.

Espinoza, qui a rejoint « Nissan » au Mexique en 2003 et occupé des postes en Asie du Sud-Est et en Europe, prendra officiellement ses fonctions le 1ᵉʳ avril.

On ne sait pas encore si la nomination d’Espinoza relancera les discussions sur une fusion ou ouvrira la porte à d’éventuels investissements d’un autre partenaire.

Lors d’une conférence de presse en ligne après l’annonce, Espinoza a déclaré qu’il venait tout juste d’être informé de la décision et qu’il était encore en train de l’assimiler. Il a ajouté : « Nous pouvons explorer de nombreuses possibilités ».

Interrogé sur une éventuelle reprise des discussions avec « Honda », Espinoza s’est abstenu de tout commentaire.

« Nissan » souffre depuis plusieurs années d’une baisse des ventes et de troubles internes et n’a pas encore totalement surmonté l’impact sur son image de marque provoqué par l’éviction de son ancien président Carlos Ghosn en 2018. Ce dernier avait été accusé par le parquet de Tokyo d’infractions financières.