Nintendo lance une fonctionnalité de prêt de jeux numériques pour les utilisateurs

La société japonaise de jeux vidéo Nintendo a annoncé jeudi le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de prêter des versions numériques de ses jeux à leurs amis ou membres de leur famille — une possibilité qui était jusqu’à présent réservée aux copies physiques.

Dans une vidéo publiée en ligne, le groupe a indiqué que ces « cartes de jeux virtuelles » seront disponibles fin avril. Jusqu’à présent, un jeu téléchargé était directement lié à un compte, sans possibilité de transfert.

Cette nouvelle option sera disponible sur la console Switch ainsi que sur la future Switch 2, qui est appelée à la remplacer. Nintendo devrait d’ailleurs en dévoiler les détails la semaine prochaine. Le prêt sera limité à une durée de 14 jours et uniquement accessible aux comptes faisant partie du groupe familial du joueur, qui peut comprendre jusqu’à huit personnes.

Cette annonce intervient alors que les versions numériques dominent désormais largement le marché des jeux vidéo : selon les données de la société de conseil Newzoo, les ventes de jeux physiques représentent moins de 5 % des revenus mondiaux du secteur.

Nintendo a également annoncé le lancement de son application mobile « Nintendo Today! », sur laquelle seront publiés chaque jour des contenus liés aux jeux et personnages de la marque.

Enfin, l’entreprise japonaise publiera mercredi prochain une nouvelle vidéo pour donner plus de détails sur la Switch 2, avant d’organiser, à partir du 4 avril, des événements dans plusieurs grandes villes — dont Paris, New York et Tokyo — afin de permettre aux joueurs de tester la console.