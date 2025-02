Neymar révèle les détails de l’offre du Real Madrid en 2013 et la raison de son refus

La star brésilienne Neymar a révélé les détails de l’offre qu’il a reçue du club espagnol du Real Madrid avant de signer pour son rival traditionnel, le FC Barcelone, en 2013.

Neymar s’était imposé comme l’un des talents footballistiques les plus prometteurs au monde durant son passage au sein du club brésilien de Santos, ce qui avait déclenché une intense rivalité entre plusieurs clubs européens souhaitant s’attacher ses services.

Finalement, c’est le Barça qui a remporté la course en signant le joueur pour 57 millions d’euros, avant de le revendre plus tard au Paris Saint-Germain pour un montant record de 222 millions d’euros en 2017.

Lors de sa participation au podcast Podpah, Neymar a dévoilé les détails de l’offre reçue du Real Madrid, déclarant :

« J’ai reçu une offre des deux grands clubs, le Real Madrid et Barcelone. Le Real Madrid m’a présenté un chèque en blanc en me disant : ‘Signe et nous te paierons ce que tu demandes’. »

Il a ajouté : « Florentino Pérez (le président du Real Madrid) m’aimait beaucoup et il m’a parlé à plusieurs reprises. »

Il a poursuivi : « Il voulait me voir jouer pour le Real Madrid, mais j’ai finalement décidé d’écouter mon cœur. Pourtant, j’aurais pu gagner trois fois plus avec eux que ce que je percevais à Barcelone. »

Neymar, aujourd’hui âgé de 33 ans, a précisé que son rêve avait toujours été de jouer pour Barcelone, où évoluaient alors ses idoles Ronaldinho et Lionel Messi.

Il a déclaré : « Je voulais jouer aux côtés de Leo (Messi), c’est pourquoi j’ai choisi de rejoindre Barcelone. »

Par ailleurs, le journal espagnol Marca a publié des déclarations de Ramón Martínez, légendaire secrétaire technique du Real Madrid, révélant que Neymar avait passé quelques jours à l’académie du Real Madrid en mars 2006.

Il a ajouté que le club madrilène avait entamé les démarches pour enregistrer le joueur, mais que le transfert avait échoué en raison du refus du club de prendre en charge un logement pour la famille de Neymar, d’une valeur de 60 000 euros, une condition essentielle pour leur déménagement en Espagne.