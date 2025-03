NBA: LeBron James offre la victoire aux Lakers à 0,1 seconde du buzzer

In extremis. Victoire importante des Lakers de Los Angeles à Indiana, 4e à l’Est (42 victoires-30 défaites). Avec 4 défaites sur les 10 derniers matchs, la franchise de LeBron James et Luka Doncic devait réagir. D’autant que les Nuggets (3e) et les Grizzlies (5e) sont à égalité à l’Ouest avec 44 victoires et 28 défaites.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a fallu un panier au buzzer pour grappiller cette victoire. Les playoffs démarrent le 19 avril, la course aux meilleures places qualificatives s’intensifie.

Doncic échoue, James a suivi

10 secondes à jouer, Indiana est devant 119-118, Luka Doncic prend le rebond et remonte le ballon. La balle arrive sur LeBron James qui remet à son compère, il pénètre et tente un floater qui rebondit sur l’arc. LeBron James (13 points, 13 rebonds, 7 passes décisives) a suivi et inscrit le panier à 0,1 seconde de la fin ! 119-120, score final.

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA — ESPN (@espn) March 27, 2025

Dans les autres matchs importants, les Clippers ont battu les Knicks 126-113 tandis que les Nuggets ont dominé les Bucks 127-117.