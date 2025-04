Nations Unies : Les pays vulnérables sont les plus touchés par les tarifs douaniers américains

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a averti que « personne ne sort vainqueur d’une guerre commerciale », alors que les tensions liées aux droits de douane entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux s’intensifient.

Malgré une opposition généralisée, le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret exécutif concernant ce qu’on appelle la tarification réciproque, imposant un tarif de base minimum de 10 %, avec des taux plus élevés pour certains partenaires commerciaux.

Interrogé sur les commentaires de Guterres concernant la récente politique tarifaire de la Maison Blanche, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, a déclaré que « dans une guerre commerciale, personne ne gagne ».

Il a ajouté : « Notre principale préoccupation concerne les pays les plus vulnérables, ceux qui sont le moins préparés à faire face à la situation actuelle. »

Il a souligné que les objectifs de développement durable des Nations Unies seraient « négativement » affectés par le déclenchement d’une guerre commerciale mondiale.

Dans un communiqué publié vendredi, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a mis en garde contre l’impact des droits de douane imposés par les États-Unis, soulignant qu’ils nuiront aux pays vulnérables. Elle a ajouté que « le système commercial mondial entre dans une phase critique – menaçant la croissance, l’investissement et les progrès en matière de développement, en particulier dans les économies les plus fragiles », alors que les grandes économies s’apprêtent à imposer de nouveaux droits de douane généralisés.