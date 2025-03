Nationalité et salaire: les avantages offerts par l’Ukraine aux volontaires étrangers

Alors que les États-Unis mènent une intense activité diplomatique pour instaurer un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, plusieurs pays européens semblent accélérer leur engagement militaire pour garantir la pérennité de tout accord ou trêve.

L’Ukraine, qui a longtemps affirmé pouvoir résister et combattre grâce au soutien financier et militaire sans nécessiter l’envoi de troupes, accueille aujourd’hui cette « initiative » comme une bouée de sauvetage, alors que la guerre entre dans sa quatrième année.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a déclaré que son pays travaillait activement à « la mise en place d’un nouveau système de garanties sécuritaires », tout en discutant du nombre de troupes, de leur répartition géographique, de leurs missions et de l’étendue de leurs prérogatives.

Récemment, la capitale française, Paris, a accueilli plusieurs réunions sur cette question, dont la plus récente s’est tenue le 17 mars en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l’issue de cette rencontre, la formation d’une coalition appelée « l’Alliance des pays volontaires » a été annoncée.

L’OTAN refuse que cette initiative soit menée en son nom, d’autant que les États-Unis, qui ne participeront pas, ne souhaitent pas la diriger. Toutefois, la plupart des pays ayant exprimé leur volonté de participer sont européens et membres de l’Alliance atlantique.

Des dizaines de milliers de soldats

Selon des responsables ukrainiens et occidentaux, cette alliance envisage d’envoyer au moins 30 000 soldats et travaille déjà sur des plans concrets pour leur déploiement, ce qui suggère que cette opération militaire européenne pourrait se concrétiser prochainement.

Zelensky avait initialement exprimé son souhait d’augmenter ce chiffre à 200 000 soldats, avant de réviser ses ambitions à 100 000, considérant ce nombre nécessaire pour garantir la paix en Ukraine.

Bien que des responsables militaires polonais aient évoqué l’élaboration de plans « A » et « B » concernant l’engagement de ces troupes, certains experts estiment qu’il est encore prématuré de parler de missions militaires de grande envergure.

Ivan Stupak, expert militaire à l’Institut ukrainien du futur et ancien conseiller en sécurité militaire au Parlement ukrainien, a déclaré à Al Jazeera que l’idée d’envoyer ces forces restait « une matière brute nécessitant un cadre d’application précis ».

Il a ajouté que ces troupes seraient placées sous commandement international et non européen, notamment parce que la Russie rejette catégoriquement leur présence, la considérant comme une escalade. Leur rôle ne serait donc pas d’imposer des décisions aux Ukrainiens ou aux Russes, mais plutôt d’assurer et de surveiller le respect d’un cessez-le-feu, leur effectif ne permettant pas d’aller au-delà de cette mission.

Stupak s’interroge encore sur leur emplacement exact : seront-elles déployées près des lignes de front ou en retrait ? Seront-elles stationnées dans les villes ou à proximité des infrastructures stratégiques ?

Néanmoins, il estime que la présence de ces forces occidentales pourrait précéder une vaste campagne d’armement et de soutien logistique, nécessitant des financements de plusieurs milliards de dollars. Il précise qu’il ne s’agit pas d’une force de maintien de la paix au sens traditionnel du terme, puisque Moscou s’y oppose et qu’elle n’inclut aucun État allié à la Russie.

Recrutement des volontaires étrangers

Cette initiative intervient alors qu’en parallèle, l’Ukraine fait face à une crise de mobilisation et aspire à former une armée d’un million de soldats.

L’État ukrainien a donc trouvé une solution en dehors des démarches diplomatiques officielles : élargir le recrutement de volontaires étrangers. Cette politique a débuté en 2014, lors du conflit avec les séparatistes prorusses à l’est du pays, et s’est intensifiée avec le début de la guerre actuelle, intégrant entre 5 000 et 7 000 combattants étrangers, majoritairement européens.

À l’époque, un décret présidentiel avait facilité l’entrée des volontaires étrangers en Ukraine pour y combattre. La majorité venait alors du Royaume-Uni, de la Pologne, des pays baltes, ainsi que de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan.

Plus récemment, le gouvernement ukrainien a adopté un projet de loi créant une agence relevant du ministère de la Défense, chargée du recrutement et de l’engagement des étrangers. Cette loi est entrée en vigueur à la fin du mois de janvier dernier.

D’après le Centre de recrutement des étrangers, représentant cette agence, près de 5 000 volontaires d’Amérique latine et d’autres régions ont rejoint les rangs de l’armée ukrainienne ces dernières années. Ils ont été intégrés dans neuf brigades, régiments et unités internationales, ainsi que dans des divisions ukrainiennes composées de combattants étrangers.

Mercenaires ou alliés ?

D’un point de vue extérieur, ce recrutement pourrait être perçu comme une exploitation de la précarité économique des volontaires issus de pays relativement pauvres. Pourtant, les autorités ukrainiennes cherchent à véhiculer une image différente.

Dans une déclaration exclusive à Al Jazeera, Oleksey Bigievets, représentant du ministère ukrainien de la Défense, a expliqué que chaque candidat passe un entretien en ligne avant de recevoir les instructions pour les étapes suivantes. Il a précisé que les recrues doivent répondre à certains critères physiques et ne pas avoir de casier judiciaire.

L’expérience militaire n’est pas obligatoire, car tous les volontaires suivent une formation spécifique avant d’être affectés à des missions de combat, de soutien ou de logistique, selon les besoins.

Bigievets a souligné que la guerre avait révélé un fort élan de solidarité mondiale envers l’Ukraine. Il a réfuté l’idée que seuls les plus démunis rejoignent l’armée ukrainienne, affirmant :

« Nous ne poussons personne vers la mort. Nous n’avons pas uniquement besoin de combattants étrangers sur les lignes de front. Beaucoup arrivent sans expérience militaire et sont formés localement avant d’être assignés à diverses missions. »

Concernant les avantages offerts aux volontaires étrangers, le salaire d’un soldat atteint 3 000 dollars ou plus, soit un montant équivalent à celui des soldats ukrainiens. De plus, ils bénéficient des mêmes droits et devoirs pendant et après leur service, notamment en ce qui concerne les indemnités en cas de blessure ou de décès, qui peuvent atteindre 15 millions de hryvnias (environ 360 000 dollars).

Enfin, les volontaires étrangers ont également la possibilité d’obtenir la nationalité ukrainienne.

Et la paix dans tout ça ?

Interrogé sur la possible contradiction entre cette mobilisation et les efforts de paix, Bigievets a répondu :

« Nous avons le droit de bâtir une armée puissante pour défendre notre pays en temps de guerre et prévenir toute future agression. »

Il a ajouté que la Russie avait elle-même recruté des mercenaires étrangers, notamment en Asie, et que leur participation violait le droit international. En revanche, l’Ukraine, selon lui, « se défend avec le soutien du monde entier » et est légitime à ouvrir ses rangs aux volontaires étrangers et à les récompenser pour leur engagement.