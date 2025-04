« Natacha (presque) hôtesse de l’air » : une héroïne culte débarque au cinéma

La célèbre héroïne de BD créée en 1970 par Gos et Walthéry prend vie dans une comédie vive et stylisée, signée Noémie Saglio. Un film d’aventures au casting prestigieux, mené tambour battant par Camille Lou.

Une adaptation libre, rythmée et savoureusement décalée

Pour la première fois, le personnage de Natacha, l’une des rares héroïnes féminines emblématiques de la bande dessinée franco-belge des années 70, fait ses premiers pas au cinéma. Mais plutôt qu’une transposition fidèle des albums de François Walthéry, Natacha (presque) hôtesse de l’air propose une histoire originale : un prequel détonant, où l’on suit les débuts mouvementés de la jeune femme dans le monde de l’aviation. Derrière la caméra, Noémie Saglio (Connasse, Plan cœur) injecte à l’intrigue son humour espiègle et son sens du rythme. Résultat : un film à l’univers visuel très BD, lumineux et coloré, avec des scènes d’action farfelues qui rappellent les grandes comédies d’aventures à la française.

Camille Lou incarne une Natacha pétillante, prête à tout pour réaliser son rêve de voyager. Dès son premier vol, elle se retrouve embarquée dans une rocambolesque affaire de vol de la Joconde qui l’emmènera de Paris à Milan, en compagnie d’un steward gaffeur interprété par Vincent Dedienne et d’un patron glacial campé par Didier Bourdon. Autour de ce trio, un casting de haute volée : Elsa Zylberstein, Fabrice Luchini, Isabelle Adjani ou encore Baptiste Lecaplain. L’énergie collective est palpable, et le film assume pleinement son ancrage dans un univers cartoonesque, avec références à James Bond, à l’espionnage et aux classiques du polar.

Sous ses airs de divertissement léger, Natacha (presque) hôtesse de l’air n’oublie pas de faire passer quelques messages. Le film interroge avec humour les injonctions physiques imposées aux femmes dans les années 70, notamment dans les métiers liés à l’apparence comme celui d’hôtesse de l’air. Sorti en salles le 2 avril 2025, Natacha (presque) hôtesse de l’air est une comédie familiale à la fois pleine d’entrain et subtilement subversive. Une belle manière d’offrir un nouveau souffle à une héroïne iconique.