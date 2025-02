Mystères autour de la mort de Gene Hackman et de son épouse

Gene Hackman, l’acteur légendaire âgé de 95 ans, et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés sans vie à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, ce mercredi 26 février. Un de leurs trois chiens a également été découvert mort dans la maison. L’alerte a été donnée par un voisin inquiet de ne plus voir le couple depuis plusieurs jours. « M. Hackman sortait de moins en moins, mais on voyait sa femme presque tous les jours sortir leurs bergers allemands », a témoigné une habitante du quartier. Les adjoints du shérif du comté de Santa Fe se sont rendus sur place et ont découvert les corps dans des pièces séparées de la résidence. À l’extérieur, les deux autres chiens du couple ont été retrouvés en bonne santé, ce qui soulève des interrogations sur les circonstances du drame.

Dans un premier temps, Elizabeth Jean Hackman, la fille de l’acteur, a annoncé que leurs décès seraient liés à une intoxication au monoxyde de carbone. Cette hypothèse est appuyée par les premiers examens des secours arrivés sur les lieux. Cependant, plusieurs éléments restent flous, notamment la raison pour laquelle seul un des chiens a été affecté par l’intoxication alors que les deux autres ont survécu. Les autorités locales ont immédiatement lancé une enquête pour déterminer l’origine de la possible fuite de gaz. Une inspection de la maison a révélé que le système de chauffage de la résidence, vieille de plusieurs décennies, présentait des dysfonctionnements susceptibles d’expliquer une concentration anormale de monoxyde de carbone. Mais cette explication reste encore à confirmer par des analyses plus approfondies.

Malgré ces premières conclusions, certains détails suscitent des interrogations. La découverte des corps dans des pièces séparées, l’absence de signes extérieurs d’accident et la présence de deux chiens sains à l’extérieur compliquent l’enquête. Selon un officier du shérif, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, « il est encore trop tôt pour exclure d’autres pistes. Nous attendons les résultats des analyses toxicologiques et des expertises sur les équipements de la maison ». L’annonce du décès de Gene Hackman a provoqué une onde de choc à Hollywood et dans le monde du cinéma. Retiré de la scène depuis de nombreuses années, il vivait une existence paisible loin des projecteurs avec son épouse Betsy Arakawa, pianiste. Leur disparition reste entourée de mystères et les prochaines conclusions des enquêteurs seront déterminantes pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.