Michael Jackson : un empire économique toujours florissant malgré les controverses

À l’approche de la sortie du biopic consacré à Michael Jackson, l’héritage économique du chanteur continue de prospérer près de vingt ans après sa disparition. Le film, dont les recettes pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars, illustre la vitalité persistante de la marque associée au « roi de la pop ».

Au-delà du cinéma, spectacles et plateformes de streaming contribuent à entretenir cette popularité. La comédie musicale dédiée à l’artiste et les productions scéniques continuent d’attirer un large public, tandis que ses titres restent massivement écoutés en ligne, le plaçant parmi les artistes les plus influents encore aujourd’hui.

Un succès commercial durable

Depuis sa mort en 2009, Michael Jackson figure régulièrement en tête des célébrités décédées générant le plus de revenus. Selon plusieurs observateurs, la gestion de son image par ses ayants droit a permis de consolider cet héritage, notamment à travers des projets soigneusement contrôlés.

Si des accusations de pédocriminalité continuent de peser sur son image et font l’objet de procédures civiles en cours, elles n’ont pas entraîné de condamnation judiciaire. Ces controverses sont par ailleurs largement absentes des productions récentes, qui privilégient une mise en avant de la carrière artistique du chanteur.