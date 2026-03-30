Blessé, Booba renonce au show avant Sénégal-Pérou au Stade de France

Coup dur pour les fans attendus au Stade de France ce samedi. Le rappeur Booba, annoncé comme l’une des têtes d’affiche du spectacle organisé avant le match amical entre le Sénégal et le Pérou, a finalement déclaré forfait. À quelques heures de l’événement, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé son absence, évoquant une blessure survenue récemment.

Un forfait de dernière minute pour une “blessure sérieuse”

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la FSF précise que l’artiste est contraint de renoncer « suite à un accident sportif récent ayant entraîné une blessure sérieuse ». L’instance lui a également adressé ses vœux de rétablissement, tout en remerciant le public pour sa compréhension.

Booba devait partager la scène avec la légende sénégalaise Youssou N’Dour pour animer les festivités précédant la rencontre. Cette performance s’inscrivait dans un dispositif festif destiné à accompagner ce match très attendu, qui devait attirer entre 63 000 et 70 000 spectateurs selon les estimations relayées par la presse.

Un événement déjà marqué par des incertitudes

Au-delà de l’absence du rappeur, l’événement s’inscrit dans un contexte particulier pour la sélection sénégalaise. Cette rencontre devait aussi être l’occasion de célébrer le titre de champion d’Afrique remporté en janvier, avant d’être finalement retiré au Sénégal par la Confédération africaine de football au profit du Maroc, une décision contestée devant le Tribunal arbitral du sport.

Dans ce climat incertain, le show musical perd donc l’une de ses principales attractions. Youssou N’Dour devrait néanmoins assurer seul la partie artistique. Reste à savoir si l’ambiance festive annoncée par les organisateurs sera au rendez-vous malgré ce changement de dernière minute.