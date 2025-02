Musiala prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2030

Jamal Musiala a signé une extension de contrat avec le Bayern Munich, le liant au club jusqu’en 2030. À 21 ans, l’ailier offensif, reconnu comme une pièce maîtresse du Bayern, a accepté de prolonger son engagement de quatre ans supplémentaires, comme l’a annoncé le club vendredi. Bien que les détails exacts du contrat soient gardés confidentiels, la presse locale évoque des clauses de libération fixées à 175 millions d’euros deux ans avant la fin du contrat et à 100 millions un an avant, ainsi qu’une augmentation substantielle de son salaire annuel, qui pourrait passer de 9 à 24-25 millions d’euros.



Dans un communiqué, Musiala a exprimé sa satisfaction : « Je suis vraiment ravi. Le Bayern fait partie des plus grands clubs du monde. C’est ici que j’ai lancé ma carrière professionnelle et je suis persuadé que de grandes choses m’attendent avec ce club dans les années à venir. » Il a ajouté : « Je me sens chez moi à Munich et au sein du club, entouré de nos formidables supporters. Il nous reste encore beaucoup à accomplir. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »



Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a déclaré : « Jamal Musiala incarne à la fois le présent et l’avenir du club. Il fait partie de la nouvelle génération. Grâce à lui, nous avons convaincu l’un des joueurs les plus convoités au monde de rester avec nous à moyen terme. » Le président du club, Herbert Hainer, a qualifié cette prolongation de « belle surprise pour le 125e anniversaire du club, un moment que les supporters vont apprécier. » Il a ajouté : « Les gens viennent au stade pour des joueurs comme Jamal Musiala. C’est un talent exceptionnel. »



Formé au Bayern, Musiala a rejoint l’équipe première en 2020. Il a disputé 193 matchs toutes compétitions confondues, marqué 58 buts et délivré 38 passes décisives. Depuis 2021, il fait également partie de l’équipe nationale allemande, avec 38 sélections et 7 buts.