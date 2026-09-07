Yémen : frappes aériennes gouvernementales sur les positions houthies

Les forces armées yéménites ont intensifié leurs frappes aériennes contre les positions houthies, infligeant des pertes significatives aux miliciens dans plusieurs régions. Parallèlement, les houthis ont confirmé avoir abattu trois drones saoudiens, alors que la situation maritime se tend autour du détroit de Bab al-Mandeb, clé pour les exportations pétrolières.

Les forces armées yéménites loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale ont mené des raids contre plusieurs positions houthies à travers le pays, tandis que le groupe aligné sur Téhéran affirme avoir abattu trois drones saoudiens en vingt-quatre heures.

L’armée yéménite a annoncé dimanche soir avoir conduit des frappes aériennes contre des positions houthies dans plusieurs régions du pays. Selon un communiqué militaire, des avions de combat ont ciblé des sites dans al-Barah, au sud de Hodeïda, ainsi que dans la périphérie ouest de Marib. Des rassemblements de miliciens ont également été visés à al-Lubnat, al-Alam et dans le centre du gouvernorat d’Al-Jawf. Le communiqué fait état de « lourdes pertes en vies humaines et en équipements » infligées aux houthis.

De son côté, le porte-parole militaire houthi Yahya Saree a affirmé lundi que ses forces avaient abattu trois drones saoudiens au cours des dernières vingt-quatre heures. Il a précisé qu’un drone de reconnaissance armé CH-4 saoudien avait été détruit au-dessus de la province d’Al-Jawf, alors qu’il menait des « activités hostiles », et qu’un second appareil, un Wing Loong II, avait été abattu dans le gouvernorat d’Al-Bayda. Riyad n’a pas réagi à ces déclarations dans l’immédiat.

Ces échanges s’inscrivent dans une escalade plus large autour du détroit de Bab al-Mandeb, voie maritime stratégique devenue cruciale pour les exportations pétrolières saoudiennes depuis que l’Iran a fermé le détroit d’Ormuz en réponse à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre Téhéran en février dernier. Les houthis avaient proclamé en juillet un blocus naval contre l’Arabie saoudite et multiplié les attaques contre la navigation saoudienne dans le détroit.

Vendredi déjà, le gouvernement yéménite avait lancé une série de frappes contre des positions houthies, alors que le groupe cherchait à progresser à travers l’ouest de Taiz et le sud de Hodeïda en direction de Mocha et du détroit de Bab al-Mandeb.