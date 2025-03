“Mourir d’Aimer” : une comédie musicale entre passion et révolution au Théâtre du Gymnase

Du 29 au 31 mai 2025, Mourir d’Aimer, les Amants Maudits de Mai 68 investit la scène du Théâtre du Gymnase pour raconter une histoire d’amour interdite sur fond de contestation sociale. Cette comédie musicale, inspirée librement de faits réels, plonge le spectateur au cœur des événements de Mai 68 à travers la romance entre Emma, une professeure de français, et Pierre, son élève lycéen. Un amour qui défie les conventions et les interdits de l’époque, alors que la France est secouée par une quête de liberté et d’émancipation.

Grâce à des chansons originales et une mise en scène immersive, le spectacle retranscrit avec intensité l’effervescence d’une époque en mutation. Les chorégraphies signées Cécile Blaire apportent une dimension fluide et expressive aux tableaux musicaux, tandis que les décors d’Enzo Forlin replongent les spectateurs dans l’ambiance fiévreuse de 1968. L’assistante à la mise en scène, Lau Gauvin, accompagne ce projet ambitieux, qui mêle habilement la petite et la grande histoire, questionnant la société et ses tabous.

Plus qu’une simple romance tragique, Mourir d’Aimer est une réflexion sur l’émancipation, la liberté sexuelle et la lutte contre les normes imposées. La bande originale, co-écrite par Fabrice Gauvin et Grégory Fostier, promet une immersion musicale intense, avec 30 titres qui oscillent entre variété française, rock et envolées orchestrales. Une œuvre forte et engagée qui ravira autant les amateurs de théâtre musical que ceux passionnés par l’histoire. Un rendez-vous incontournable pour redécouvrir, sous un angle intime et poignant, une période qui a marqué un tournant dans la société française.