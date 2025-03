Moscou : Les préparatifs pour le sommet entre Poutine et Trump se poursuivent et se tiendront en temps voulu

L’assistant du président russe, Youri Ouchakov, a indiqué que les préparatifs pour le sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump étaient en cours et qu’il se tiendrait dès qu’une nécessité surgirait.

Ouchakov a déclaré : « Les communications entre la Russie et les États-Unis sont en cours concernant une rencontre possible entre les deux présidents », sans fournir d’autres détails.

Il a souligné qu’une rencontre ou un appel téléphonique entre Poutine et Trump pourrait être organisé rapidement, et que leur sommet se tiendrait dès qu’une telle nécessité se ferait sentir, précisant que les échanges se poursuivaient au niveau des responsables, et non des présidents.

Récemment, Trump a exprimé son désir de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, en déclarant : « Je serais heureux de rencontrer Poutine et de discuter avec lui, nous devons mettre fin à la crise en Ukraine le plus rapidement possible. »

Un appel téléphonique entre les présidents Poutine et Trump a eu lieu début février dernier et a duré une heure et demie. À la fin de cet appel, les deux dirigeants ont convenu de préparer une rencontre bilatérale et de former deux équipes de négociation sur l’Ukraine et la normalisation des relations entre les deux pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que les deux dirigeants avaient discuté de l’échange de détenus et de prisonniers, ainsi que des moyens de résoudre la crise en Ukraine.