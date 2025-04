Montauban : des camions des Restos du cœur vandalisés : l’indignation 

Voler les Restos du cœur. Un choc. À Montauban, plusieurs véhicules de l’association ont été vandalisés, compromettant leur mission d’aide alimentaire. Batteries, autoradios et équipements ont été dérobés, endommageant au passage trois des six camions indispensables aux livraisons dans tout le Tarn-et-Garonne. « Comment peut-on se regarder dans une glace après de tels méfaits ? », s’indigne l’association sur sa page Facebook. Un cri de colère partagé bien au-delà des seuls murs des centres d’aide. Le préjudice est estimé à 6 000 euros, un coup dur pour une organisation déjà fragile, qui fonctionne essentiellement grâce aux dons et à l’engagement bénévole. En tout, deux batteries, deux postes de radio et du matériel électrique ont disparu. Au-delà du vol, c’est la capacité logistique des Restos du cœur qui vacille : trois camions sont aujourd’hui à l’arrêt.

Des livraisons assurées dans l’urgence grâce aux bénévoles

Face à la crise, les équipes se sont retroussé les manches. « On a assuré comme on a pu les livraisons principales », explique Éric Caset-Carricaburu, responsable départemental, qui salue l’implication sans faille des bénévoles. Un des camions pourrait être remis en état dans les jours à venir, mais la situation reste tendue : « Avec seulement quatre véhicules, ça va forcément être très compliqué. » Un appel à la solidarité a été lancé : d’autres associations ont été sollicitées pour prêter des véhicules afin d’éviter des ruptures dans la distribution alimentaire. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ce vol aussi absurde que choquant. Car s’en prendre aux Restos du cœur, c’est attaquer l’un des derniers remparts contre la précarité, un réseau qui soutient chaque semaine des milliers de familles en détresse. Plus qu’un simple fait divers, cet acte soulève une question brûlante : quelle société sommes-nous en train de bâtir, lorsque même les véhicules de la solidarité ne sont plus à l’abri ?