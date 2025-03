Mont-Saint-Michel : neuf millions d’euros pour mieux accueillir les visiteurs du monde entier

Haut lieu du patrimoine mondial, le Mont-Saint-Michel s’apprête à engager une transformation d’ampleur. La commune, qui ne compte qu’une dizaine d’habitants permanents mais reçoit des millions de visiteurs chaque année, va investir neuf millions d’euros sur six ans. Objectif : restaurer son patrimoine communal, moderniser ses infrastructures et offrir une meilleure expérience à ceux qui foulent ses pavés. Un chantier aussi symbolique que technique.

Un point de passage transformé en espace de services

Première étape, et non des moindres : la réhabilitation des sanitaires publics situés à la porte de l’Avancée, l’un des passages obligés pour entrer dans le village. Mais ici, il ne s’agit pas d’un simple coup de peinture. Le maire Jacques Bono et son équipe projettent de faire de ce lieu un espace multiservices. Des produits d’hygiène à disposition, un point de recharge pour téléphones, un système de consignes à bagages, une boîte aux lettres – aujourd’hui absente quand le bureau de poste est fermé –, un échange poussette/porte-bébé pour faciliter la visite aux jeunes familles… Autant d’éléments pensés pour s’adapter aux besoins des visiteurs du XXIe siècle. Le chantier, actuellement à l’étude avec un cabinet spécialisé basé à Fougères, pourrait débuter en 2027. Mais rien ne va vite au Mont, site classé et protégé où chaque décision passe par une multitude d’autorisations. « Sur cette parcelle classée, il faut l’avis de tout le monde », rappelle le maire, lucide.

Faire vivre le patrimoine autrement : la maison de la Truie qui file repensée

Autre projet d’envergure : la restauration de la maison de la Truie qui file, une bâtisse emblématique adossée à l’abbaye. Elle abrite actuellement une petite école, un gîte, une salle d’exposition et des bureaux municipaux. Le plan communal prévoit d’y créer un second gîte pour six personnes, une salle d’exposition modernisée, ainsi que plusieurs ateliers destinés à des artistes ou artisans, en location. Une manière de faire revivre ce lieu chargé d’histoire, et d’ancrer un peu plus le Mont-Saint-Michel dans une dynamique vivante et créative. Les deux projets majeurs démarreraient ensemble, au gré des subventions obtenues. Si les investissements sont lourds pour une si petite commune, le maire l’assume : « Ça fera certainement du Mont la commune la plus endettée de France au prorata de ses habitants. » Mais l’enjeu, lui, est national : faire en sorte que ce joyau de la Manche reste à la hauteur de sa réputation.

À mi-mandat, Jacques Bono mesure aujourd’hui la lenteur des processus publics. Il envisage déjà un second mandat pour mener à bien ces transformations. Car au Mont-Saint-Michel, entre patrimoine immuable et flux de visiteurs toujours croissant, l’équilibre ne se maintient qu’au prix d’une vigilance constante – et d’un effort budgétaire à la hauteur du site.