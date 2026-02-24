Vanuatu : niveau d’alerte 5 après une éruption du volcan d’Ambae

Le département météorologique et des risques géologiques du Vanuatu a relevé lundi le niveau d’alerte du volcan Manaro Voui, sur l’île d’Ambae, au niveau 3 sur 5. Le volcan est entré en éruption la semaine dernière, avec des coulées de lave observées dans le cône formé lors de l’épisode majeur de 2017-2018.

Des rougeoiements au sommet et un panache de gaz et de cendres ont été signalés, orientés vers le sud-sud-ouest par les vents dominants. Selon les autorités, l’activité correspond pour l’heure à une éruption mineure, avec un dégazage estimé à environ 6 000 tonnes de dioxyde de soufre par jour, un niveau inférieur à celui enregistré lors de la crise de 2017.

Vigilance maintenue autour du volcan

La zone de danger reste limitée à un rayon d’environ trois kilomètres autour de l’évent actif situé dans le lac Voui. Les autorités recommandent néanmoins aux habitants de protéger leurs réserves d’eau en cas de retombées de cendres ou de pluies acides, susceptibles d’affecter cultures et cours d’eau si les vents changent.

Aucune évacuation n’est envisagée à ce stade. Des responsables locaux appellent toutefois à renforcer la préparation en cas d’aggravation de l’activité. Le plan d’urgence prévoit, si nécessaire, une évacuation vers les îles voisines de Santo, Maewo ou Pentecôte.