Une attaque sous-marine contre un navire iranien au large des côtes du Sri Lanka a fait au moins 101 personnes portées disparues, un mort et des dizaines de blessés, selon des sources de la marine et du ministère de la Défense sri-lankais.

L’incident s’est produit au large de la côte sud du Sri Lanka et le navire aurait depuis coulé. Les autorités ignorent pour l’instant l’identité des auteurs de l’attaque, survenue dans un contexte de fortes tensions internationales liées au conflit impliquant l’Iran.

Selon une source de la marine sri-lankaise citée par Reuters, environ 79 personnes ont été secourues et transportées à l’hôpital, certaines présentant des blessures graves. Les opérations de sauvetage ont été lancées tôt dans la matinée après la réception d’un appel de détresse du navire.

Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères a indiqué devant le Parlement que la marine avait répondu à l’alerte vers 6 heures du matin et mobilisé des équipes de secours dans la zone. Des survivants ont été transférés vers l’hôpital national de Galle pour y recevoir des soins.

Cependant, les informations concernant le nombre exact de victimes restent incertaines. Un porte-parole de la marine sri-lankaise a contesté les chiffres évoquant 101 disparus, indiquant que plusieurs blessés avaient été secourus et pris en charge par les autorités.

Cet incident maritime survient alors que les tensions militaires autour de l’Iran se sont intensifiées ces derniers jours, suscitant des inquiétudes quant à une possible extension du conflit au-delà du Moyen-Orient et vers les routes maritimes internationales.